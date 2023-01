El hombre que lleva más de seis meses recorriendo el país en tractor llegó a Río Gallegos

La aventura comenzó en julio del 2022. El objetivo es el de recorrer la Argentina en un antiguo tractor marca Someca M-45 modelo '66 de color naranja. La historia es de Luis Ignacio Rodríguez, un jubilado bancario que llegó a Río Gallegos.

“Veía en los programas gente que decía 'hay que quemarle los campos a los gringos' y que con palabras avivan más la grieta. Entonces se me ocurrió hacer esto en homenaje a mi padre y a mi tío”, explicó Rodríguez en diálogo con LU12 AM680, al contar como surgió la idea de la travesía.

“Decidí emprender el viaje en julio del 2022. Comencé a recorrer el norte del país, desde Córdoba hasta Santa Fe, siguiendo hacia Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Para luego continuar hacia el sur del país”, narró el jubilado.

Enganchado a su tractor lleva un carro con todas las pertenencias para este tipo de raid. En la lona que recubre el “acoplado”, se puede leer su lema: "Gracias a Dios por ser argentino. Por una Argentina más Federal".

Según comentó, en el recorrido ha tenido "sabores y sin sabores". Pasó la víspera de Navidad y de Año Nuevo solo, durmiendo en la ruta. Los caminos a veces le resultan difícil de transitar pero muchos conductores y camioneros lo saludan cuando lo ven y le ofrecen ayuda.

"La gente es muy amable, donde yo voy se acercan para sacarse foto", aseguró. Esa solidaridad también le permitió ver la final del Mundial de Qatar. "Me invitaron a mirar el partido el día que Argentina salió campeón. Un tipo me fue a buscar, me llevó hasta su casa, miramos el partido y salimos a festejar", rememoró.

Su objetivo era llegar a Tierra del Fuego en su tractor pero la travesía se complicó en el paso fronterizo y por el momento se encuentra varado en Río Gallegos. "Me estaba esperando gente en Río Grande y Ushuaia, pero no puedo sacar el permiso para pasar por Chile. Me voy en colectivo y dejó el tractor acá", explicó.

Pese al percance no se desanimó: "Vere si puedo sacar el permiso allá y si no, ya hice 6.500 kilómetros. Volveré a principios de marzo para ir a Córdoba", concluyó.