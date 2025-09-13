Década de los 50. Frente al quiosco de don Santa María, en el barrio del km 5, había un álamo plateado; allí, una pandilla de niñas y niños revoltosos se las ingeniaba para molestar al buen hombre. Se colgaban de las ramas y cantaban. El quiosquero los miraba fijo y, con el rebenque en la mano, los perseguía. Algunos huían y otros entraban para sacar del frasco un puñado de caramelos de dulce de leche. Travesuras inocentes de tiempos pasados.

Conocer los barrios de Comodoro Rivadavia no se limita a la acción de saber sus nombres, su ubicación geográfica, el tipo de construcción que los caracteriza y la distancia que los separa del centro de la ciudad. Conocer un barrio es también acercarse a su gente y a las razones por las que mujeres y hombres eligieron echar raíces allí. ¿Pero de qué serviría saber quiénes viven en tal calle o en tal casa? ¿Dónde nació esa vecina y a qué se dedicaban sus padres?

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Las respuestas son inciertas, pero los párrafos que siguen los invitan a pensar que, adentro de esas casas que quizá nunca conozcan, viven personas con historias para contar y que forman parte de la identidad comodorense.

Hoy, de la mano de ADNSUR, quienes lean estas líneas podrán imaginar un viaje hacia el norte, al barrio Presidente Ortiz, al que muchos nombran directamente “el km 5”.

La parada se hará sobre la calle Ferrocarril Patagónico, a pocas cuadras del mar; allí vive Nino Villarroel, de 77 años, jubilado bancario, repostero y propietario de una bondad extensa.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

¿Y cuál sería el fundamento de esta última afirmación? Tal vez el hecho de que cuente con 26 ahijados sea motivo suficiente para dar certeza a tan valiosa cualidad.

La casa de Nino tiene un frente angosto y sus paredes blancas resaltan sobre el asfalto; vive en la misma casa desde que nació. Allí se crio junto a sus hermanos. Su padre era chileno, obrero del ferrocarril, y su madre, una tucumana a la que muchos recuerdan por su amabilidad y buena mano en la cocina.

EL BARRIO KM 5, UN VERDADERO HOGAR

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Dicen en el barrio que Nino es un hombre bueno y que siempre está dispuesto a ayudar. Bernardino Villarroel abrió una vez más las puertas de su casa, y esta vez para compartir sus recuerdos más valiosos con ADNSUR.

“Éramos una familia humilde. En km 5 nos criamos felices y vivíamos en hermandad. Para las fiestas nos cruzábamos a las casas de los vecinos para saludar”, recordó Nino.

La zona en donde vive pertenecía a los antiguos talleres del ferrocarril y él la refirió como “Vía y Obra”. Las familias habitaban en casas contiguas, construidas de chapa, con paredes interiores hechas de engrudo y bolsas de tela que, una vez secas, se pintaban.

Había otro sector de casas al que llamaban Fraternidad; allí, los chalets contaban con todas las comodidades y pertenecían a los empleados de jerarquía.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Aunque la calle era el patio que los reunía a todos, sin importar apellidos ni procedencias, Nino no olvidó las diferencias sociales de la época: “Algunas familias educaban a sus hijos para que no se juntaran con determinado grupo de niños, y en la escuela, el 1.º A era para las clases sociales más altas”.

Nino recordaba y viajaba en el tiempo, y su sonrisa recuperaba el aire inocente de aquellos años en los que los pantalones cortos marcaban la edad.

Los apellidos salen a borbotones de su boca: Mendonca, Cárdenas, Ligo, Cabrera, Pérez, Cali, Ergas y la lista se extendía; de cada anécdota había un nombre para recordar. Eran divertidos esos tiempos en que las travesuras los unían en la amistad.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

LADRONES DE CARAMELOS

“Jugábamos mucho en los recreos largos de la escuela; éramos revoltosos. En los actos me pedían que decorara las pizarras para que no molestara”, recordó Nino.

Aún tiene presente el sentido de respeto que había hacia los mayores y las autoridades. Si se cruzaban con el guarda del tren o con una maestra en la calle, todos se detenían a saludar para luego seguir con sus juegos.

Nino era revoltoso y tenía un sentido de justicia que predicaba entre sus compañeros. Se le vino a la memoria la tarde que organizó con sus amigos una reunión para pedir en la escuela que no los castigaran más.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Las chicas hicieron la petición a la directora; los chicos miraban a través de la ventana. La cuestión es que se armó un revuelo importante y citaron a los padres de toda la pandilla.

El resultado fue la imposición de más castigos y, en la casa, los cinturonazos estuvieron a la orden del día. Era el sistema que se utilizaba en esa época para que los traviesos entraran en razón.

El quiosco de don Santa María era uno de los objetivos de estos pícaros. Frente al negocio había un álamo plateado y allí se reunían para distraerlo.

Por culpa del chorizo: más de 60 personas intoxicadas tras el locro patrio que organizó un municipio

“Nos colgábamos de las ramas y cantábamos: ‘Santa María linda… lalalará’. Él nos miraba y salía con un rebenque para corrernos, y mientras unos huían, otros sacaban los caramelos del frasco”, añoró Nino.

No había sitio en donde estos jóvenes no cometieran fechorías; la calle, la escuela, la capilla y el cine eran buenos lugares para divertirse.

EL CINE DE DON TITO PÉREZ

Frente a la casa de Nino, en diagonal hacia el oeste, se encontraba el cine de don Tito Pérez. Solo queda en pie su frente de chapa y una banderola en la parte superior de la fachada. Vaya a saber qué encanto tenía aquella ventana, pues siempre hay algún vecino que la menciona.

El nuevo millonario: un estudiante apostó 150 pesos en la quiniela y ganó una fortuna

Los ojos de Nino van hacia esa pantalla que en su niñez fue la representación de otros mundos y de más travesuras.

Recordó el tacho grande con ladrillos refractarios y el mechero de gas que calefaccionaba la sala, las sillas de madera en las primeras filas y las butacas de cuero atrás.

“Llevábamos comida y almorzábamos en el cine porque comenzaba a las 13 horas. Comíamos fruta y escupíamos las semillas contra el calefactor; era divertido escuchar el ruido que se producía”, evocó Nino.

Había chicos que no podían pagar la entrada; entonces se trepaban hasta la banderola y tiraban petardos para interrumpir la función. Don Santa María, que atendía el quiosco del cine, dejaba su puesto para correr tras los traviesos.

Una cadena de supermercados se va de Argentina y vende todas sus sucursales

¿Cuántos kilómetros habrá sumado don Santa María después de haber corrido a tantos niños?

LA PILETA Y LOS CARNAVALES

La pileta era todo un clásico: descubierta y de agua salada. Al principio, solo accedían los empleados de YPF y sus familias. Sin embargo, los jóvenes del barrio, siempre ingeniosos, encontraban la manera de entrar.

“Eduardo Mijoc tenía el carnet, entraba a la pileta y luego, por arriba de las chapas, nos lo prestaba para que pasáramos nosotros”, comentó Nino.

El portero ya los conocía a todos, y a veces los muchachos lo “sobornaban” con alguna bebida para refrescarle la tarde; entonces los dejaba pasar sin necesidad de falsificar ningún carnet

Ni Chile ni Paraguay: el nuevo destino elegido por los argentinos para comprar productos a bajos precios

El verano representaba trampolines, tardes de sol con amigos y era el preámbulo de los carnavales.

“En los carnavales nos tirábamos agua, barro y nos juntábamos en la plaza del ferrocarril. Los corsos eran los más esperados”, evocó Nino.

Los clubes de Ferro y Usma organizaban bailes y corsos. Los desfiles se hacían en el barrio y llegaban hasta el mar. La elección de reinas y princesas era otro de los atractivos, por lo que los carnavales en Km 5 gozaban de gran popularidad en el pueblo de Comodoro Rivadavia y en los campamentos petroleros. ANSES pagará $52.000 a desocupados en agosto: quiénes pueden cobrarlo

UNA CASA HUMILDE

Emma Garay se llamaba la mamá de Nino y ella cuidaba a sus cuatro hijos mientras su esposo, Bernardino Villarroel realizaba trabajos de carpintería en el ferrocarril.

“Mi mamá nos llevaba al matadero cuando llegaba el camión con los corderos y capones, y cuando los carneaban nosotros juntábamos las cabezas y las patas; con eso hacíamos comida y extraíamos lana”, relató Nino.

Salían muy de madrugada con la familia Mansanet. Caminaban hasta el km 4; ellos todavía usaban pantalones cortos y, a veces, la nieve les llegaba hasta las rodillas. El Gobierno Nacional tomó una decisión sobre el feriado del 24 de marzo

En el matadero carneaban y arrojaban a las bateas los restos que no se utilizaban. Era entonces cuando ellos rescataban las patas, de las que aprovechaban la lana, y las cabezas, de las que sacaban la carne de los cachetes.

No eran tiempos de abundancia y en la casa de Nino se trabajaba mucho para que no faltara la comida ni la educación. Su madre, además, preparaba viandas para colaborar con la economía del hogar.

Creció y llegó la hora de hacer el secundario. En el colegio Perito Moreno aprendió caligrafía y contabilidad, y fue el tiempo en que algunos sinsabores llegaron a su vida.

Durante la secundaria militó en el Partido Socialista de los Trabajadores hasta que el golpe militar destituyó a Isabel Martínez de Perón. Fueron épocas duras, porque tuvo que afrontar un juicio.

Relatar aquellos hechos empañó la alegría que Nino mantenía al hablar de su juventud en el barrio. Como quien espanta recuerdos, comenzó a empujar el aire con la mano; el trago amargo ya había pasado hace tiempo y no deseaba remover viejas heridas.

Su vida laboral fue extensa: trabajó en una casa que vendía máquinas de coser, luego ingresó como cadete en la Planta de Zinc y, cuando ésta cerró, continuó en el Banco Chubut hasta que le llegó el día de la jubilación.

NINO, EL REPOSTERO

Nino recuerda a su madre siempre en la cocina, y ese fue un don que le heredó. Cuando trabajaba en la Planta de Zinc, él se ocupaba de cocinar en las reuniones y así se hizo un camino en el mundo de la repostería y el catering.

La voz se corrió rápido: Nino cocinaba muy bien y comenzaron a contratarlo para cumpleaños de 15 y casamientos. Las tortas que hacía con muñecas se hicieron furor y Nino Villarroel fue el protagonista de las grandes fiestas en Comodoro Rivadavia.

En el fondo de la casa, Nino conserva una cocina industrial, una balanza antigua, varias batidoras y heladeras. Aunque decidió dejar de hacer servicios de catering por lo demandante del trabajo, todavía toma pedidos de tortas.

Nino no tiene celular; en el escritorio tiene un teléfono fijo y un cuaderno con números de teléfono y pedidos. Quien no lo encuentra le deja un mensaje y él, cuando puede, devuelve los llamados.

La cocina le abrió un mundo de posibilidades y, de alguna manera, reparó las faltas que tuvo en su niñez. Nino trascendió los límites del barrio, ya fuera por su buena mano en la cocina o por su voluntad para colaborar con quien lo necesitara.

María Rosa Bertossa es una antigua vecina del km 5 y para ella, Nino Villarroel representa la memoria viva del barrio.

“Siempre vi en Nino una cuota de generosidad inmensa; no hay nadie en el barrio que no valore su bondad, y eso lo heredó de su madre. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para todos”, enfatizó María Rosa.

El barrio Presidente Ortiz ya tiene 119 años y Nino formó parte de aquella generación que lo vio crecer. La industria petrolera, de la mano de YPF, y el ferrocarril fueron vitales para su desarrollo y tejieron la identidad que aún hoy mantiene intacta.

Cuando Nino relata su vida, no cuenta solo la historia de su familia, sino la de toda una comunidad. Allí se entrelazan los vecinos, los juegos y las amistades, y se teje la memoria colectiva que forja la identidad de km 5. ¿Qué memorias tejerán las nuevas generaciones?