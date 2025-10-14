El Nido Gaucho formó parte de la historia de las peñas folclóricas de Comodoro Rivadavia, ubicado sobre calle Viamonte al 965, en la vereda de la sombra.

Fue en 1990 cuando Antonio Oscar Ferreira, mejor conocido como “Michi”, dueño del local, abrió sus puertas, cobijando a los amantes del folklore y la comida de olla.

En el 2019 fue declarado de “Interés cultural” por el Municipio de Comodoro

El 31 de mayo del 2024, “Michi”, el amigo leal, el gaucho de corazón noble, falleció y dejó una profunda tristeza en el ambiente de la peña comodorense.

En diciembre del 2024, una publicación en las redes sociales dejó sorprendidos a los clientes y vecinos del barrio Pietrobelli. “Este 19 y 20 de diciembre nos despedimos de este local que fue nuestro por 34 años”, informaron a través de una publicación en la red social Facebook.

“También despedimos el año con una gran guitarreada, donde homenajearemos a mi padre. Jueves y viernes, amigos, guitarreros, acordeonistas, violinistas y cantores estarán presentes. Los esperamos a todos para despedirnos. Solo quedarán los recuerdos de su gran bar que creaste en 1990, defendiendo las cosas nuestras argentinas. Te vamos a agradecer toda la vida, Michi Ferreira, aquí y donde sea”, agregaron.

EL REGRESO

El pasado viernes 10 de octubre, llegó la fecha tan esperado, la vuelta del Nido Gaucho.

“Esto lo nuestro, es una casa para nosotros. Acá lo recuerdo a mi viejo, por eso es que lo luchamos tanto por volver a abrir. Mi viejo estuvo 34 años, desde 1990, hasta el año pasado que falleció. Estuvimos hasta diciembre, hicimos como una despedida”, expresó el hijo de “Michi” Ferreira en diálogo con ADNSUR.

Y agregó, “es folclore, se puede tomar gancia, comer una picada, la caña, son todas tradiciones de Argentina, eso es lo que se va a vivir acá. Se comen platos de olla, el clásico es el puchero criollo, alguna cazuela de gallina, fideo al pesto, estofado, guiso, mi vieja es la que cocina. Tanto la gente como los músicos nos acompañan y seguirán en las clásicas peñas”, cerró.