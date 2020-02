RAWSON (ADNSUR) - En caso de no saldarse lo adeudado antes del 26 de febrero, cuando está previsto el comienzo del ciclo lectivo, no se volverá a las aulas, advirtieron los sindicatos.



El jueves, desde el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, comunicaron los pasos a seguir luego de que se conozca la propuesta que acerque este viernes el Gobierno: se convocará a asambleas escolares para el martes 18 y miércoles 19 a fin de realizar los mandatos escolares, donde se analice el “estado de situación” y las “propuestas de acción”.



Posteriormente, una reunión de delegados para elaborar los mandatos regionales. Expresan que “seguimos sosteniendo nuestra lucha en la exigencia del pago de la deuda que el Gobierno mantiene aún con los trabajadores de la Educación, el pago en tiempo y forma y posteriormente la apertura de la discusión paritaria 2020”.



Al mismo tiempo, en el documento destacan la recuperación de la paritaria nacional docente y sobre el contexto provincial manifiestan: “En estos últimos años en Chubut hemos sido protagonistas en esta defensa cuando se intentó avasallar derechos y defensa de nuestras conquistas”.



“Sostenemos que es voluntad de los docentes de Chubut el inicio del ciclo lectivo 2020, pero esto es responsabilidad del Gobierno, cumpliendo el pago de la deuda que aún mantiene con los trabajadores de la Educación”.



Respecto a las obras escolares, argumentan que “muchas escuelas no se encuentran en condiciones de comenzar debido a la falta de arreglos y de inversión que es necesaria y urgente, como así también la normalización del transporte escolar”.



“Desde ATECh sabemos del complejo estado de situación e nuestros país en le que nos dejpí inmerso de deudas el gobierno neoliberal de Macri, como así también el estado de las medidas económicas que provocaron esta situación”.