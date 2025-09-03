El gobierno y ATE avanzan en soluciones para trabajadores

Este martes, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, encabezó una reunión con representantes de ATE de las seccionales Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Comarca Andina. El encuentro marcó el inicio de una agenda común entre el Ejecutivo provincial y el gremio, que tendrá continuidad en los próximos días.

Ambas partes coincidieron en la importancia de generar espacios de trabajo estables que permitan dar respuesta a las demandas de los trabajadores y, al mismo tiempo, atender al interés general de la sociedad chubutense. Con ese horizonte, se resolvió convocar a una nueva reunión el martes 9 de septiembre que contará con la participación del secretario general de ATE y de todas las seccionales provinciales del sindicato.

El ministro Eraso Parodi explicó que la decisión de abrir estas instancias apunta a “reafirmar el compromiso de un diálogo abierto, responsable y con respeto mutuo”, subrayando que “el camino hacia un sistema más justo y eficiente se construye con consensos y con la participación activa de todos los actores”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Desde ATE valoraron la predisposición del Gobierno provincial para establecer una agenda de trabajo común que permita avanzar en mejores condiciones laborales y en políticas públicas que impacten de manera positiva tanto en los trabajadores como en la comunidad en general.

La dinámica de estas mesas de diálogo buscará priorizar la transparencia en los mecanismos de negociación y la construcción de acuerdos que garanticen previsibilidad en las relaciones laborales dentro del sector público provincial. En ese sentido, se espera que la próxima reunión siente las bases para un esquema más ordenado en la discusión de reclamos y en la búsqueda de soluciones compartidas.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

El encuentro también dejó en claro que la intención es institucionalizar estos ámbitos, de modo que no se reduzcan a coyunturas puntuales, sino que se conviertan en un canal permanente de comunicación. Para el Gobierno, esta estrategia se enmarca en un plan integral que busca estabilizar la situación laboral en la administración pública, en un contexto donde las tensiones gremiales han sido frecuentes en los últimos años.

Por su parte, los dirigentes sindicales remarcaron que ATE mantendrá una postura firme en defensa de los intereses de sus afiliados, pero reconocieron que los consensos alcanzados a través del diálogo pueden dar mayores resultados que las medidas de fuerza.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La agenda del próximo 9 de septiembre se anticipa clave, ya que reunirá a todas las seccionales de ATE en la provincia y permitirá discutir en una sola mesa los planteos que hoy se encuentran dispersos en distintos ámbitos.

Entre los temas que se prevé abordar están la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, los procesos de regularización de contratados y la necesidad de un esquema más previsible de paritarias en el sector público chubutense.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.