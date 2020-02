RAWSON (ADNSUR) - Andrés Meiszner, ministro de Educación de Chubut, brindó este lunes por la mañana una conferencia de prensa, donde habló de la paritaria nacional docente, la deuda que pone en peligro el inicio de clases, y dio detalles acerca de la eliminación de horas cátedras.

Respecto de la primera reunión de la paritaria nacional docente, explicó que participaron los 24 distritos: “cada provincia expuso su situación desde el punto de vista económico financiero”, indicó. Además destacó que se expuso la disparidad de salarios entre las provincias, y la posibilidad de otorgar sumas fijas.

Asimismo, el ministro confirmó que la próxima reunión será el 22 de febrero. “Nosotros iniciamos el ciclo el día 26 de febrero, en los próximos días deberíamos tener un esquema con los gremios para dar inicio a las clases”.

PELIGRA EL INICIO DE CLASES

Meiszner se refirió también sobre la deuda que el gobierno provincial mantiene con los docentes, se trata del ítem de la cláusula gatillo que asciende a 480 millones de pesos del año pasado, y es el requisito que ha puesto el gremio para comenzar las clases y evitar el paro en el inicio del ciclo lectivo.

“Estamos trabajando, ya hablamos con el gobernador para sentarse con los gremios. Se adeuda julio, Agosto, septiembre y proporción de octubre. Estamos evaluando las posibilidades de pago”, dijo.

Y aclaró que “la predisposición de todo el mundo es que el inicio de clases sea con normalidad. Veremos de qué manera podemos convenir el pago de la deuda”.

HORAS CÁTEDRAS

Por último, el ministro de Educación habló sobre la reasignación de horas cátedras en el área de educación “hemos tenido reasignación de casi 80 millones de pesos al menos por horas mal asignados”, afirmó.

Y explicó que se concretó la eliminación de 15 mil horas cátedras, se trata de horas en las que los trabajadores no estaban frente al aula. “Se asignaban de manera arbitraria y reasignamos ese presupuesto. Son 80 millones de pesos que se pagaban de más, era horas que no se ejercían”, indicó. Y aclaró que en muchos casos habrá devolución de horas no trabajadas.