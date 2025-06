El Gobierno reveló que vetará un aumento a jubilados por falta de recursos: "No se puede pagar"

Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue categórico al anticipar que el Poder Ejecutivo vetará cualquier proyecto de reforma previsional o de mejoras en los subsidios a la discapacidad que el Congreso apruebe esta semana, debido a que “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos.

Francos explicó que la principal razón para vetar estas iniciativas es la falta de sustentabilidad financiera del sistema previsional argentino. Actualmente, según detalló, existe una relación de apenas un trabajador y medio activo por cada jubilado, una proporción que resulta insuficiente para sostener incrementos en las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar”, afirmó con contundencia.

El jefe de Gabinete sostuvo que, aunque se propongan aumentos en las partidas presupuestarias, no es posible aprobar una ley que implique mayores gastos sin un respaldo económico sólido. En caso de que el Congreso avance con estas reformas, el Ejecutivo no dudará en hacer uso del veto presidencial para evitar un desequilibrio fiscal que podría agravar la situación económica del país.

LA NECESIDAD DE REFORMAS ESTRUCTURALES: LABORAL Y TRIBUTARIA

Más allá de la coyuntura, Francos planteó que la solución a largo plazo pasa por reformas estructurales que permitan fortalecer el sistema previsional. En primer lugar, destacó la necesidad de una reforma laboral que incremente la cantidad de trabajadores activos. “Para que existan más trabajadores activos, la relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado, según las pautas internacionales para un sistema previsional”, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia.

No obstante, reconoció que esta reforma no tendrá un impacto inmediato: “Llegar a cuatro activos por jubilado no va a suceder de un día para el otro”. Por eso, además de la reforma laboral, el Gobierno considera imprescindible avanzar en una reforma tributaria que mejore la recaudación y permita financiar el sistema previsional de manera sostenible.

EL PROYECTO PARA BLANQUEAR DÓLARES NO DECLARADOS

En paralelo, Francos anunció que esta semana estará listo un proyecto de ley que será enviado al Congreso con el objetivo de permitir a los ahorristas utilizar dólares no declarados para la compra de bienes, sin que se les exija justificar el origen de esos fondos ante la Administración de Control de Recursos de Origen Informal (ARCA).

El funcionario explicó que muchos de esos dólares provienen de ahorros legítimos que fueron “blanqueados en negro” al comprarlos en el mercado paralelo, como una forma de protegerse de la inflación, que calificó como “el peor de los impuestos que ha tenido la Argentina”. Esta iniciativa busca regularizar esos fondos y fomentar su circulación en la economía formal, garantizando que quienes utilicen esos dólares no serán sometidos a controles que puedan disuadir su uso.

Francos se mostró optimista respecto a la aprobación de esta medida en el Congreso, confiando en que el oficialismo contará con los votos necesarios para darle sanción. “Siempre que hemos intentado aprobar proyectos de trascendencia hemos obtenido los votos y, si no lo logramos, quienes se opongan tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete informó que el presidente Javier Milei realizará próximamente una visita a Roma, donde tendrá una audiencia con el Papa Francisco. Durante ese encuentro, Milei le hará una invitación formal para que el pontífice visite Argentina, un viaje que el Papa no pudo concretar en su momento y que, según Francos, fue “una enorme pena para todos los argentinos”.

Además, Milei participará en la firma de un convenio entre YPF y la empresa italiana ENI, un acuerdo que permitirá incrementar las exportaciones argentinas de hidrocarburos a partir de la próxima década. Según estimaciones del Gobierno, estas exportaciones podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares anuales, sumando un total de aproximadamente 40.000 millones de dólares en energía para ese período, un dato que refleja la apuesta oficial por el desarrollo energético como motor de crecimiento económico.