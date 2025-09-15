Tras la aprobación contundente en el Congreso, el Poder Ejecutivo confirmó este lunes que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, que había sido objeto de controversia luego del veto inicial del presidente Javier Milei.

La ley, impulsada principalmente por la oposición y con respaldo de sectores afines al oficialismo, recibió el apoyo de más de dos tercios de los legisladores, evidenciando el aislamiento del Gobierno en este debate clave. Sin embargo, el Ejecutivo dejó en claro que no dictará inmediatamente el decreto reglamentario que habilita su implementación.

LA TENSIÓN POLÍTICA Y EL DEBATE SOBRE LA FINANCIACIÓN

Inicialmente, desde la Casa Rosada trascendió que el Gobierno podría judicializar la norma, aunque esa postura fue moderándose a partir de declaraciones oficiales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “el Poder Ejecutivo la va a promulgar”, pero subrayó que la reglamentación —que definirá cómo se aplicará la ley— aún está en análisis. “Lo hablaremos con el Presidente. Me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema”, explicó.

Francos destacó que la cuestión central recae en cómo financiar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. Cuestionó que el Congreso haya aprobado la ley sin especificar el origen de los recursos: “El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodo las partidas. Eso no es solución; es una mentira. ¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cantidad de beneficiarios podría aumentar entre 493.000 y 946.000 personas, implicando un gasto adicional estimado que oscila entre $1,8 y $3,6 billones, equivalentes al 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI). A esto se suman otras erogaciones por $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción vinculados a la discapacidad.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA LEY Y DEFENSA DEL GOBIERNO FRENTE A LOS ESCÁNDALOS

El beneficio que establece esta ley consiste en una pensión que equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con el empleo registrado bajo ciertas condiciones: se mantiene siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos. También establece la transformación automática de las pensiones ya otorgadas, con el objetivo de evitar trámites burocráticos que compliquen el acceso a quienes ya cuentan con este derecho.

En otro orden, durante una entrevista con Clarín, Guillermo Francos defendió al presidente Milei y a su hermana Karina respecto a las acusaciones de presuntos cobros irregulares a proveedores de medicamentos. “No queremos hacernos cargo de una orquestación de hechos que no están probados. Toda esta campaña organizada contra la hermana del Presidente es tremenda”, afirmó. Además, añadió que conoce a los Milei desde hace años y que “el Presidente es una persona transparente, austera y a quien no le interesa el dinero más que para vivir”.

Francos calificó el escándalo, basado en audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, como el que más daño ha provocado al gobierno. En este sentido, reconoció la gravedad de la situación para la confianza en la gestión, pero aseguró que “si alguien tiene responsabilidad, que la pague. El Gobierno no va a proteger a nadie”.

La promulgación de esta ley en discapacidad marca un desafío político y económico para el Gobierno, que deberá encontrar soluciones al cuello de botella que representa la financiación para que la norma tenga una aplicación efectiva y sostenible en el tiempo.