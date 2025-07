El gobierno nacional analiza cambios en el IVA con el objetivo de impulsar el turismo, en particular en el sector hotelero, para lograr competitividad en destinos nacionales ante el actual tipo de cambio. Así lo anticipó el ministro de Turismo, Daniel Scioli, este jueves.

Según adelantó, se trata de “cambios en la estructura fiscal de un hotel, en relación con el IVA”, con el objetivo de “hacer la estructura del costo más competitiva, tanto para el movimiento interno como para el turismo receptivo”, y que surgió a partir de un pedido del sector turístico que "le fue trasladado al Ministerio de Economía".

La situación del turismo se encuentra seriamente afectada en el país por el tipo de cambio, que le quita competitividad a los destinos nacionales.

“Estamos trabajando para dar un salto cualitativo en turismo receptivo, que muchas veces ha quedado sujeto al tipo de cambio, cuando la Argentina tiene todas las condiciones para ser un destino elegido por su naturaleza y su patrimonio cultural, una cuestión que estamos trabajando fuertemente articulando los sectores público y privado: La Argentina no es un país caro, es un país valioso”, dijo Scioli.

CRISIS EN EL SECTOR HOTELERO

En Comodoro Rivadavia, la hotelería atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. La caída de la actividad petrolera, el avance desigual de las plataformas de alquiler temporario y una economía regional en retracción generan un combo explosivo para un sector que depende directamente de la inversión y el movimiento corporativo.

Antonio Roqueta, uno de los nombres más relevantes de la historia hotelera de la región, trazó un crudo diagnóstico: “Hoy la ocupación debe estar por debajo del 30%. Y abajo del 50% ya es muy difícil sostener un hotel. Estamos destinados, al menos por dos años, a un cierto achicamiento”

Roqueta no escatimó en advertencias sobre la fragilidad del modelo productivo regional: "La economía de Comodoro era una burbuja. Estaba delante de todos. Y cuando esa burbuja explota, pasa lo que pasa ahora".

Con una estructura de entre 120 y 130 empleados fijos, su hotel (Austral) representa un caso paradigmático. "Lamentablemente en algún momento el ajuste de costos se hace sobre las dos variables más importantes: mano de obra y energía. Hoy estamos pagando cerca de 30 millones de pesos por mes solo en servicios", detalló.

“Aparecen algunos soplos de demanda, eventos, algún tipo de cosas que nos dan un poco de respiro. Este nos permite sacar la nariz un poco del agua en algún momento, pero realmente es complicado” describió.

Agregó además que “lo único que mantiene activo un hotel en ciudades corporativas y ciudades de negocios, es el nivel de inversión de la economía que te rodea. Si la economía que está alrededor tuyo invierte fuerte, los hoteles trabajan bien, cuando pasa lo que está pasando ahora en Comodoro, se hace imposible sostener las estructuras”.

El empresario también enfatizó el carácter estructural del estancamiento: "Hace años que no se hacen hoteles importantes en Argentina. La actividad no es rentable si no está asociada a algo extrahotelero, como el juego. Si dependés solo de la hotelería, no te cierra nunca".

Un mercado asimétrico y sin inversión real

"Los mercados son dinámicos y libres, y por eso existe la oferta de alquileres temporarios", señaló Roqueta respecto a las nuevas plataformas. Sin embargo, remarcó que generan "asimetrías muy grandes en costos y rentabilidad".

Y criticó con dureza la falta de inversión real: "Hace años que no se construyen hoteles grandes. La provincia no tiene instrumentos reales para promover inversiones. Más allá del ‘biribiri’, no hay cómo prestar a 15 o 20 años para hacer una inversión seria".