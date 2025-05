El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), comunicó una importante flexibilización en la importación de productos veterinarios.

Según explicó el ministro Luis Caputo, esta iniciativa responde a uno de los principales reclamos del sector agropecuario: la extensa demora para la aprobación de insumos importados, que podía extenderse hasta dos años.

Con la nueva regulación, el tiempo máximo para la autorización de ingreso de medicamentos, vacunas, kits de diagnóstico y productos biológicos veterinarios será de 90 días hábiles administrativos, lo que significa una reducción sustancial que facilitará el acceso a tecnologías internacionales.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN INCLUIDOS Y BAJO QUÉ CONDICIONES?

La medida abarca exclusivamente insumos de uso veterinario, tales como:

Medicamentos

Vacunas

Kits de diagnóstico

Productos biológicos

Para garantizar la seguridad y calidad, el Senasa solo autorizará la importación de productos provenientes de países cuyos sistemas regulatorios sean equivalentes a los argentinos en términos de calidad, eficacia y seguridad. Esto implica que se reconocerán las certificaciones sanitarias emitidas por organismos oficiales de esos países.

Precisamente, entre los países incluidos en este reconocimiento se encuentran Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros. Una vez aprobados, los productos recibirán un Certificado de Uso y Comercialización que permitirá su distribución en todo el país.

IMPACTO ECONÓMICO: REDUCCIÓN DE COSTOS Y MAYOR COMPETITIVIDAD

Uno de los beneficios más destacados de esta medida es la posible reducción en los costos de productos clave para la producción agropecuaria. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre aftosa, que actualmente cuesta en Argentina alrededor de 1,20 dólares por dosis, tiene un precio mucho menor en países vecinos como Paraguay (0,37 dólares) y Uruguay (0,50 dólares).

La apertura permitirá a los productores acceder a insumos más económicos, lo que se traducirá en una mejora en la rentabilidad y competitividad del sector ganadero, uno de los pilares de la economía nacional.

Aunque la importación se flexibiliza, el Senasa mantendrá un riguroso control para asegurar que los productos cumplan con los estándares nacionales. No se permitirá el ingreso de insumos que contengan agentes patógenos no autorizados, cepas no circulantes en el país, organismos genéticamente modificados o kits diagnósticos que no estén incluidos en programas oficiales.

Esta regulación busca equilibrar la necesidad de agilizar trámites con la protección sanitaria del país, evitando riesgos para la salud animal y la producción agropecuaria.

Un paso hacia un país más competitivo y con reglas claras

El ministro Luis Caputo destacó que esta medida es una muestra de que "un país con reglas claras, que genere competitividad y esté a la vanguardia de estándares internacionales vigentes, es posible". La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para modernizar y dinamizar el sector agropecuario, facilitando el acceso a tecnologías y productos que ya están disponibles en los mercados internacionales.

El sector veterinario y agropecuario recibió con optimismo la noticia, ya que la demora en la aprobación de insumos importados era un obstáculo para la innovación y el desarrollo. La reducción de los tiempos y costos permitirá a los productores mejorar sus procesos productivos, acceder a mejores tratamientos y fortalecer la sanidad animal.