El Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normas que regulaban aspectos clave del comercio, la industria y los programas vinculados con el mercado interno, a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 357/2025.

Esta medida representa un paso significativo en el proceso de desregulación y simplificación normativa impulsado por la actual administración, con el objetivo explícito de eliminar regulaciones consideradas obsoletas, burocráticas o que generaban trabas innecesarias para el desarrollo económico y comercial del país.

El conjunto de normas derogados abarca un espectro amplio que incluye resoluciones relacionadas con leyes históricas y programas que habían dejado de tener vigencia, además de disposiciones que exigían informes y controles que el Ejecutivo definió como innecesarios. En total, la medida deja sin efecto 40 resoluciones y sus 31 modificatorias, muchas de las cuales responden a contextos coyunturales específicos, como la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, o están vinculadas a organismos disueltos y programas descontinuados.

El Gobierno remarcó que esta eliminación forma parte de un proceso sistemático que comenzó tras la sanción de la Ley Bases, cuyo fin es despejar el marco regulatorio de normas superfluas para mejorar la transparencia, reducir la burocracia y generar condiciones más favorables para la inversión y el crecimiento del sector privado.

LAS 71 NORMAS DEROGADAS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO INTERNO

El listado de regulaciones y programas afectados es diverso y comprende:

Ley de Abastecimiento: Se eliminaron 27 resoluciones vinculadas a esta ley, que ya había sido derogada en gestiones anteriores . Esta normativa solía estar orientada a garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y la estabilidad de precios en mercados regulados.

. Esta normativa solía estar orientada a garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y la estabilidad de precios en mercados regulados. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC): Se dieron de baja 24 normas relacionadas con este organismo , que tenía como función mediar en conflictos de consumo previo a instancias judiciales, pero que fue eliminado en reformas previas.

, que tenía como función mediar en conflictos de consumo previo a instancias judiciales, pero que fue eliminado en reformas previas. Programas de regulación de precios y mercados: Se eliminaron 20 normas asociadas a planes y programas como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos. Estos programas se orientaban en su momento a controlar precios y acompañar a pequeños productores y ferias populares, pero en la actualidad fueron considerados poco funcionales dentro del nuevo esquema económico.

Estas regulaciones habían sido instauradas especialmente en el marco de la pandemia para fijar precios máximos y controlar la inflación en sectores sensibles, pero desde el Estado señalan que muchos de esos controles derivaron en efectos contraproducentes que inhibían la dinámica comercial.

LAS ARGUMENTACIONES DETRÁS DE LA DECISIÓN

En los considerandos de la Resolución 357/2025, el Gobierno deja constancia de que buena parte de estas normas perdieron vigencia porque:

Respondían a una coyuntura particular que ya no existe , como las restricciones y medidas sanitarias y económicas derivadas del COVID-19.

, como las restricciones y medidas sanitarias y económicas derivadas del COVID-19. Requerían la presentación de información o cumplimientos administrativos sin un fin claro o que suponían una carga burocrática innecesaria para empresas y comercios.

o que suponían una carga burocrática innecesaria para empresas y comercios. Estaban asociadas a organismos que fueron disueltos o a planes descontinuados.

La Secretaría de Comercio enfatizó que la medida se enmarca en la política general de modernización del Estado y desburocratización, buscando favorecer la transparencia y la previsibilidad de las reglas del juego para el sector privado.

Según sus declaraciones, la eliminación de normas apunta a generar un entorno comercial que no esté sometido a controles “abusivos” y que permita un desarrollo económico más ágil, sin barreras administrativas que compliquen las operaciones comerciales.

El sector privado valoró positivamente la derogación de este conjunto de normas, que representan para muchos años de rigideces y cargas regulatorias que complicaban el crecimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La medida abre la puerta a un marco regulatorio más claro y dinámico, lo que puede incentivar inversiones y una mayor formalidad en la actividad comercial.

Por otro lado, algunos expertos plantean la necesidad de que, en paralelo a la desregulación, el Estado mantenga mecanismos efectivos para asegurar la competencia justa y la protección al consumidor, evitando que la ausencia de controles derive en prácticas monopólicas o abusivas.

Asimismo, desde algunos sectores sociales alertan sobre el riesgo de que la eliminación de normativas relacionadas con precios y estímulos pueda afectar el acceso a bienes básicos o el apoyo a pequeños productores, por lo que se espera que el Gobierno defina políticas alternativas para acompañar a esos grupos.