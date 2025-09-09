El gobierno neuquino acelera obras de gasoductos y GLP para ampliar el acceso al gas

El gobierno de Neuquén avanza en lo que denomina un “modelo energético más justo e inclusivo”, que busca saldar una paradoja: la principal provincia productora de gas del país todavía tiene familias que se calefaccionan con leña. El ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, explicó que la meta es garantizar que el recurso llegue a cada rincón del interior neuquino.

Uno de los hitos recientes es la habilitación de la primera etapa del gasoducto del Alto Neuquén, que ya permite abastecer a los pobladores de Guañacos y, en el corto plazo, extender el servicio a Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. Según los plazos oficiales, Las Ovejas contará con gas antes de fin de año, mientras que en Manzano Amargo y Varvarco la provisión llegará antes del próximo invierno.

Obras e inversiones para el interior

El gobernador Rolando Figueroa anunció un plan de inversión en infraestructura energética que contempla:

Extensión de ductos para nuevas conexiones.

Instalación de más plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Subsidios energéticos para localidades que lo requieran.

Asistencia a pequeños poblados del interior neuquino.

Etcheverry recordó que, hasta ahora, el “Plan Calor” cubría necesidades básicas a través de la provisión de leña y garrafas, sumado al funcionamiento de las plantas de GLP que gestiona la empresa provincial Hidenesa. Esta modalidad permite abastecer mediante transporte en camiones y distribución local por redes de gasificación.

Hidenesa, clave para 19 mil usuarios

Actualmente, Hidenesa abastece a más de 19 mil usuarios en localidades como Caviahue, Andacollo, Tricao Malal, Barrancas, El Huecú, Loncopué, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Villa Traful, entre otras.

“Si no hubiese sido por la empresa provincial Hidenesa y la decisión política de Neuquén, más de 20 ciudades seguirían dependiendo de la leña como único recurso”, sostuvo Etcheverry.

El ministro remarcó la contradicción de que en una provincia con Vaca Muerta, que proyecta exportaciones millonarias de gas y petróleo, todavía existan familias sin acceso al servicio básico: “No se puede concebir que neuquinos vivan a metros de un gasoducto y tengan que calefaccionarse con leña”, señaló.