El Gobierno evalúa deportar a los 109 extranjeros por rendir el examen de residencias como turistas

El Gobierno nacional evalúa la expulsión de 109 ciudadanos extranjeros que se presentaron al examen de residencias médicas sin informar a la Dirección Nacional de Migraciones sobre su participación.

Fuentes oficiales confirmaron que los profesionales habían declarado en su ingreso al país que lo hacían en calidad de turistas. Sin embargo, no notificaron su intención de rendir la prueba ni realizaron los trámites necesarios para cambiar su estatus migratorio, tal como establece la normativa vigente.

La Dirección Nacional de Migraciones analiza los antecedentes de cada caso y las posibles sanciones. El procedimiento podría derivar en la deportación de las personas involucradas por incumplir las leyes de migración y por falsear la información brindada en el momento de su arribo al territorio argentino.

El examen de residencias médicas es el mecanismo de selección para ingresar a programas de formación en hospitales públicos de todo el país. El proceso se encuentra regulado por requisitos legales y administrativos que incluyen, en el caso de los postulantes extranjeros, contar con la documentación y permisos migratorios correspondientes.

Fuentes vinculadas al área de salud explicaron que la participación de personas que no cumplen con la normativa puede generar conflictos administrativos y legales para los hospitales, así como inconvenientes en la planificación de cupos y en la asignación de plazas de formación.

Desde el Gobierno señalaron que la omisión en la declaración migratoria constituye una infracción grave. También advirtieron que el incumplimiento puede derivar en sanciones que incluyan la prohibición de reingreso al país por un período determinado, además de la deportación inmediata.

En paralelo, las autoridades del Ministerio de Salud se mantienen en comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones para coordinar las medidas que correspondan en función de cada situación particular.

El caso generó atención en el ámbito sanitario y migratorio, ya que involucra el acceso a un sistema de formación que se financia con recursos públicos y está destinado tanto a médicos argentinos como a extranjeros que cumplan con las normativas de residencia y habilitación profesional.

El Gobierno anticipó que cualquier resolución se tomará en base al marco legal vigente y a las facultades de Migraciones para garantizar el cumplimiento de las leyes.