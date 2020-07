RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - "Me dirijo a usted a los fines de convocar formalmente a la reunión virtual que se realizará el 22 de julio a las 11. El motivo de la misma es avanzar en el acuerdo de partes vinculado a la cuestión salarial", reza la nota que María Cecilia Velázquez, presidenta del CPE, dirigió el martes a las organizaciones sindicales de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) y a la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).



El acuerdo de partes para su posterior homologación lo sugirió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) de Santa Cruz, en respuesta a la exigencia de la Adosac de convocar a una "urgente reunión paritaria virtual", en virtud de "no contar con Firma Digital Oficial, o programas similares a Gestión Documental Electrónica (GDE) y Trámite a Distancia (TAD).



"Es por ello que desde la Dirección General de Convenios Colectivos de Trabajo le sugerimos que se considere poder llevar adelante la Modalidad Acuerdo de Partes para su posterior homologación", dice la nota del MTySS a la Adosac.



Adosac había exigido por nota elevada al MTySS con copia al CPE, "la urgente convocatoria a la paritaria docente postergada" el jueves de la semana pasada, y que "conscientes del brote epidemiológico en Río Gallegos" la reunión "adquiera un formato virtual".



La respuesta de la autoridad laboral fue la sugerencia de un acuerdo de partes, y la CPE optó por convocar a los representantes de los gremios de Adosac y AMET a una reunión por la plataforma zoom, que se realizará mañana a las 11, y en la cual se presentará una oferta salarial.



"El miércoles el Gobierno nos hará una propuesta", confirmó a Télam Andrea Gallego, secretaria general de la AMET de Santa Cruz.



Pedro Cormack, secretario general de Adosac, explicó a esta agencia que ese gremio docente también "deberá apelar a la virtualidad" para poner a consideración de sus bases la propuesta oficial, como lo hace habitualmente a través de asambleas.



Para la ADOSAC, si el Consejo Federal de Educación, del CPE pudieron sesionar en forma virtual y posiblemente la próxima paritaria nacional docente se realice bajo esta modalidad.



"No existen argumentos para seguir dilatando una convocatoria tan necesaria, cuya no realización sumerge cada día más a los docentes en la pobreza", apuntó Cormack.



Adosac también exigió "el pago adeudado del 7 por ciento correspondiente a los meses de mayo, junio y el proporcional del aguinaldo, tanto para activos como para jubilados y pensionados" del sector.



Ese porcentaje constituyó el aumento en el valor punto que conforma el salario básico docente, que la Adosac y la AMET aceptaron en marzo en el inicio de la negociación paritaria con la administración que encabeza Alicia Kirchner.,