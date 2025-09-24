El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que el próximo martes 30 de septiembre se realizará el depósito de los sueldos correspondientes a la administración pública provincial, cumpliendo con el compromiso de abonar los haberes antes de finalizar el mes.

Ese día se acreditarán los salarios de la totalidad de los agentes estatales y también de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Como es habitual, los haberes estarán disponibles en las cuentas que cada trabajador y beneficiario posee en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Pago anticipado y regularidad

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la administración provincial sostiene el esquema de pago anticipado de salarios, garantizando que todos los sectores del Estado perciban sus haberes antes de que finalice cada mes.

Este esquema, según se informó, es posible gracias a la política de austeridad aplicada por la actual gestión, que eliminó gastos innecesarios para priorizar la asignación de recursos en áreas esenciales como educación, salud, seguridad e infraestructura.

Complementos ya abonados

El pago de septiembre se concretará once días después de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo 2025, beneficio que también fue cumplido en tiempo y forma.

De esta manera, el Gobierno neuquino mantiene la regularidad en el pago de salarios y beneficios a la administración pública y al sector pasivo, consolidando un esquema de previsibilidad para los trabajadores y jubilados provinciales.