El Gobierno convocó nuevamente a ganaderos patagónicos para discutir el fin de la barrera sanitaria

Este jueves 15 de mayo podría marcar un punto crucial para los productores ganaderos de la Patagonia, ya que se llevará a cabo el segundo encuentro con funcionarios del área agropecuaria, donde el eje central será la polémica barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado.

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que invitó a representantes de entidades rurales patagónicas a una mesa de diálogo que promete reavivar el debate sobre la Resolución 180 del Senasa. Esta disposición, que busca permitir el ingreso de carne con hueso proveniente del norte del país hacia la región patagónica, fue emitida el 18 de marzo pero actualmente se encuentra suspendida por un período de 90 días, generando fuerte preocupación entre los productores.

Luz verde para los dólares guardados: el plan de Milei para que vuelvan al circuito sin trabas ni controles

A dos meses de esa suspensión temporal, Cecilia De Larminat, presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, manifestó que la falta de definiciones sigue generando incertidumbre y afecta directamente a los productores locales.

“Estamos en el día 60 de esa suspensión y nadie sabe qué va a pasar. Esto llegó de manera intempestiva, en plena zafra del ternero, y generó una caída abrupta en los precios”, planteó en una entrevista en LU 5.

Según explicó la dirigente, el panorama actual está marcado por la especulación, precios estancados y una pérdida total de previsibilidad, lo que dificulta tomar decisiones con perspectiva a futuro.

Cuáles son los 41 productos médicos que el Gobierno permitirá importar sin prescripción y para uso personal

En paralelo a la reunión nacional, la Sociedad Rural del Neuquén participará el martes 13 en una sesión con la Comisión de Producción de la Legislatura provincial.

“Nos llamaron tarde, es cierto, pero valoramos que se haya dado el espacio. Vamos a ir a contar cómo nos afecta y por qué sostenemos que la barrera sanitaria debe mantenerse, e incluso, ampliarse al resto del país”, explicó De Larminat. La postura de la rural neuquina es clara: el actual estatus sanitario es un activo que garantiza mercados, trazabilidad y calidad, y que debe cuidarse.

En ese ámbito, aún no se ha logrado consensuar una postura común sobre la resolución del Senasa, por lo que se resolvió convocar a representantes del sector productivo para conocer su perspectiva y el posible impacto económico que podría tener la medida.

El gobierno nacional calificó de "extorsiva" la medida de fuerza de la UTA

“Hay desconocimiento sobre cómo se produce en esta región. No es lo mismo criar ganado en la Patagonia que en otros lugares. Acá los ciclos son largos, el invierno es crudo y no todos los productores pueden aguantar. Muchos se ven forzados a vender cuando los precios no acompañan”, detalló.

Tanto el encuentro en la Secretaría como la audiencia en la Legislatura se desarrollan en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y los productores patagónicos.

El debate de fondo va más allá de una simple resolución: está en juego el modelo de producción ganadera que se quiere impulsar en la región.

Desde la Sociedad Rural del Neuquén, al igual que otras entidades del sector, insisten en la necesidad de ser incluidos en el proceso de toma de decisiones, ante el riesgo de que se alteren estructuras productivas consolidadas a lo largo de décadas.