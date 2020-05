CAPITAL FEDERAL - Los medicamentos son productos esenciales, y al no ser prescindibles (es decir: que las personas no pueden elegir si tomarlos o no), desde el ministerio de Salud se habría decidido un congelamiento de precios de los medicamentos hasta el 30 de junio. Para esto, había un acuerdo con las cámaras que representan al sector de los laboratorios.

Según publicó el diario BAE Negocios, se trata de un acuerdo no escrito para que no suban los medicamentos, salvo en circunstancias extremas que lo justifiquen.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizado en enero pasado daba cuenta de la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los ingresos de los adultos mayores en los últimos casi 5 años ha sido sensible. Allí se informó también que la jubilación mínima llegaba a los $14.068, lo que implicaba un aumento de 268,1% entre mayo de 2015 y dicho mes (casi 400% si se considera el bono de hasta $5.000).

En el mismo período, los medicamentos sufrieron un aumento del 455,0%, e incluso, con la cobertura de PAMI, ese número llegó a 338,1%, según los datos del citado informe.

Esto impacta sobra toda la población mayor de 60 años, jubilados y pensionados, que constituyen el 15,5% de la población total. Son cerca de 7 millones de personas, distribuidos en 43% de hombres y 57% de mujeres, alcanzadas por esta situación.

Según los últimos números del INDEC la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina en el último trimestre de 2019 registró 68.735,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 78,3% en relación con el mismo trimestre de 2018.

De acuerdo a los números oficiales, esta variación surge por los aumentos de 77,2% en la facturación de producción nacional y de 81,0% en la reventa local de importados. En la facturación de producción nacional, aumentaron un 75,8% las ventas al mercado interno y subieron un 89,3% las exportaciones.

Qué medicamentos son gratis para afiliados de PAMI

Es importante recordar que meses atrás el presidente Alberto Fernández había presentado un plan conocido como "Vivir mejor". Este programa consiste en la entrega gratuita de medicamentos para jubilados y pensionados que no puedan acceder a ellos.

Así, consiste en la cobertura del 100% de los medicamentos de consumo ambulatorio. Antes del anuncio ese subsidio era únicamente para un grupo de personas afiliadas a PAMI, mientras que a partir de la implementación del plan la nueva medida alcanzó a todos los asociados a esta obra social, es decir, a casi 5 millones de personas, cualquiera sea el monto de su jubilación.

Según explica la web del Instituto, esta iniciativa tiene como objetivo "priorizar el cuidado de la salud de sus afiliadas y afiliados y reduce desigualdades, apartándose de criterios económicos para tomar decisiones".

Las drogas incluidas para el Programa se seleccionaron a partir del Listado de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud y el Plan Remediar. La medicación incluida en este último consta de una serie de fármacos para el tratamiento de todo tipo de patologías. El listado oficial de medicamentos está disponible en la web del Instituto.

Fuente: iProfesional