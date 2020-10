BUENOS AIRES (ADNSUR) - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que "llevar el dólar a 130 sería una desgracia para la economía" y remarcó que "las devaluaciones bruscas no colaboran y estropean todo".

odesca Bocco dijo también que la Argentina "no puede darse el lujo" de no fijar retenciones sobre el sector agropecuario "en este momento", y subrayó que no se trata de "un castigo sino de un aporte" de un rubro "que ha tenido ganancias".

"La situación es muy compleja, muy turbulenta. Esperamos que la baja de los derechos de exportación temporaria para el complejo sojero y la del sector industrial que es definitiva vaya dando un `aceite´ en el mercado y nos ayude a ir transitando estos meses que siguen siendo difíciles", sostuvo la funcionaria nacional.

Respecto a las medidas, sostuvo que persiguen dos objetivos: "Uno es alinear las tasas de interés e ir llevándolas a un sendero más consistente, el otro tema es darle mayor volatilidad en el margen al tipo de cambio, que la devaluación no sea tan previsible y tenga un poquito más de variación".

Y en ese sentido remarcó que "tenemos que tener claro que las devaluaciones bruscas no colaboran y estropean todo, como pasó en 2018 y 2019. Llevar el dólar a 130 pesos sería una desgracia para la economía", porque "es muy elevado respecto al nivel de precios, eso generaría subas en los alimentos, impactaría en el salario y caería la economía", en un contexto donde "los salarios ya vienen perdiendo y tendremos una contracción económica cercana al 12%".