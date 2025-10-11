El gobernador de Neuquén habló sobre la posible instalación del centro de datos de IA en la provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la provincia posee condiciones estratégicas que la posicionan como un lugar ideal para la instalación de centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial. Sin embargo, llamó a mantener la cautela frente a los anuncios iniciales sobre una posible inversión internacional de gran envergadura que podría establecerse en la región patagónica.

En diálogo con la radio AM 550, Figueroa sostuvo que “Neuquén está en la mira de todos” gracias a su clima, su infraestructura energética y su buena conectividad, elementos fundamentales para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Además, subrayó que desde la provincia se están impulsando iniciativas junto a instituciones académicas y referentes del sector tecnológico con el objetivo de “fomentar un crecimiento sostenible basado en energía limpia, tierras accesibles, red de fibra óptica y un entorno propicio para la instalación de data centers”.

Figueroa destacó las condiciones de Neuquén

El mandatario consideró que la eventual llegada de un proyecto de inteligencia artificial representaría “la confirmación de que el camino elegido para diversificar la economía neuquina es el correcto”.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de su gestión es “proyectar a Neuquén más allá de los hidrocarburos” y preparar a la provincia para una etapa de innovación industrial y tecnológica.

Figueroa destacó además que el clima frío y seco de la región, junto con la estabilidad energética local, son condiciones valoradas por las empresas del sector. “Virginia del Norte ya está saturada y Texas concentra las nuevas inversiones. Ahora se está mirando a la Patagonia, puntualmente a Neuquén, porque existe la energía”, expresó.

Al referirse a la inversión anunciada por OpenAI y Sur Energy, estimada en hasta USD 25.000 millones, el gobernador insistió en que “no hay una definición técnica ni legal sobre la ubicación final” y remarcó que se debe actuar con cautela.

“Cuando se concreten los pasos correspondientes, serán las empresas las que lo comuniquen. Nosotros debemos ser muy prudentes, porque suelen tratarse de sociedades que cotizan en bolsa”, explicó.

Finalmente, Figueroa vinculó el posible desarrollo de infraestructura tecnológica con la visión de futuro de su administración.

“El Neuquén del mañana tiene que crecer con conocimiento, con energía limpia y con conectividad. La inteligencia artificial puede ser una herramienta decisiva para ese proceso”, concluyó.