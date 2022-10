El hecho se dio este pasado sábado en una zapatería de la ciudad de Córdoba. Los dueños del local tuvieron una destacada actitud con una mujer que quería comprarse un par de zapatillas pero, al momento de pagar, se topó con una desagradable sorpresa.

Cuando ya había elegido el calzado, la mujer se dispuso a abonarlo y notaron que la tarjeta de crédito estaba vencida. Sin embargo, los dueños del negocio no quisieron dejarla con las manos vacías y decidieron regalárselas.

“Vino por primera vez al local con su hija. Estuvo buscando zapatillas y cuando encontró estaba feliz! Bailaba y todo la abuelita, una hermosa”, detalló Julieta.

“Cuando fue a abonar y le dijimos que tenía la tarjeta vencida se le cambió la cara, se le caían las lágrimas”, relató sobre el triste momento. Y agregó: “Su hija se fue hasta la tarjeta a ver si lo podían solucionar y en ese tiempo ella me dice ‘espero que no piensen que soy una estafadora y que les hago perder tiempo’”. “Cuando se estaban por ir, mi jefe me dijo: ‘andá a decirle que se las regalamos’”, sentenció sobre la actitud del comerciante.

El gesto fue relatado en redes sociales por una de las empleadas, testigo del momento, y provocó el halago de los usuarios.

“Situación en mi trabajo: una abuelita quiere comprarse unas zapatillas, estaba feliz y cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida. Mi jefe? Se la regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita abrazadas. Solo en Montella”, escribió Juli Biasioni, empleada de la sucursal que se encuentra en Tucumán esquina Deán Funes.