BUENOS AIRES (ADNSUR) - Un verdulero de la localidad de La Plata le devolvió a una mujer su cartera con $500 mil, tras haberla mantenido por un mes en el local, luego del olvido de la señora.

Ronald es verdulero y atiende su local en diagonal 74 y 28, en la ciudad de La Plata. Pese a la crisis por la pandemia del coronavirus tuvo un gesto que se viralizó en las últimas horas, debido a su gran honestidad.

El hombre guardó por un mes en el local la cartera que se había olvidado una mujer, en la que había nada más y nada menos que medio millón de pesos, según informó el sitio 0221.

"Mi papá me decía 'lo que no es tuyo no lo tomes´", contó el hombre volvió a ver a la clienta y le devolvió todo el dinero.

Al conocerse la noticia en redes sociales, no tardaron en llegar los comentarios de usuarios: "Me imagino que habrá sido recompensado", dijo uno de ellos.

"Felicitaciones. Hogar con buenos códigos. Se aprende a ser honesto desde chico y eso no se olvida más. Felicito a su padre por haber enseñado así!", escribió otra usuaria.