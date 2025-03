"Nosotros no manejamos los precios internacionales, pero sí nuestros costos. Y hoy la estructura de costos nos deja sin margen de rentabilidad", advierte Cereseto a minutos de haber finalizado el Foro PescAr en Puerto Madryn. "El problema no se circunscribe solo a los salarios, sino que afecta toda la cadena de valor: proveedores, insumos, logística y también los costos laborales".

El sector pesquero argentino es una de las pocas actividades con balanza comercial positiva, generando más de 2.000 millones de dólares anuales. En Chubut, la actividad representa el 30% de las exportaciones nacionales, con un valor de 600 millones de dólares y más de 13.000 empleos directos.

Sin embargo, desde el sector sostienen que la rentabilidad está en crisis. El atraso cambiario, las retenciones y una estructura de costos desbordada amenazan su sustentabilidad. "Necesitamos revisar toda la estructura de costos para que el negocio sea viable a largo plazo", resume Cereseto.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Reacción

Cereseto apuntó directamente contra la desidia por parte del gobierno nacional en torno a la actividad: "Este gobierno no entiende nada de pesca. La industria pesquera no es solo extracción, es toda una cadena de valor que genera más empleo en tierra que en el agua. Pero mientras al gobierno le cierren los números de exportación, no les interesa revisar nada".

Pese a la ausencia de respuestas por parte de Ejecutivo nacional, el sector pesquero fue uno de los pocos que logró torcerle el brazo al gobierno cuando lanzó el RIGI y la Ley de Bases al inicio de gestión.

Según el empresario chubutense esto se debió a que “cuando la pesca se enoja, se hace escuchar. Pero necesitamos exportar esa unión a los desafíos futuros y no solo a los momentos de crisis".

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

El Foro PescAR

En este contexto, el Foro PescAR se convirtió en un punto de encuentro para los actores del sector. Con más de 700 asistentes, el evento reunió a empresarios, funcionarios, sindicatos y expertos para debatir sobre el futuro de la pesca. "La enorme convocatoria que tuvimos habla de la necesidad del sector de juntarse, de armar agenda y de generar un trabajo mancomunado. Espero que este Foro haya llegado para quedarse", destaca Cereseto.

El evento dejó en claro que los actores de la industria están buscando cambios estructurales. Uno de los puntos centrales que se trató fue la diversificación de la matriz productiva. "Hoy el 80% de la descarga nacional se reduce a tres especies: merluza, langostino y calamar. Tenemos que explorar otros recursos y agregar valor a nuestros productos".

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

También se planteó la urgencia de sumar valor agregado en origen. "No podemos seguir enviando productos en bloque para que sean procesados en otros países. Necesitamos generar valor agregado en Argentina", remarcó el empresario chubutense.

Pese a los desafíos, Cereseto ve oportunidades en el futuro de la pesca en Chubut. "Hemos tenido una temporada récord en langostino, con más de 100.000 toneladas capturadas. Además, tenemos el 70% de la captura nacional de anchoíta y un enorme potencial en merluza, aunque hoy no la estamos aprovechando". Para él, la clave está en gestionar el recurso de manera sustentable y apostar por el desarrollo industrial local.