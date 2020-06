BUENOS AIRES - Una teoría apunta a que el fin del mundo llegaría el próximo 21 de junio. Se basa en el hecho de que al introducir el calendario gregoriano en 1582, se perdieron 11 días del año para poder reflejar mejor el tiempo que tarda la Tierra en orbitar el Sol.

Los teóricos aseguran que si se sumasen esos 11 días, a lo largo de 286 años, deberíamos estar en el año 2012 (y no 2020), época en la que los mayas situaban el fin del mundo. Paolo Tagaloguin, científico que ha promovido esta teoría a través de Twitter ha explicado que "el número de días perdidos en un año debido al cambio en el calendario equivale a ocho años".

Y según los mayas el apocalipsis del mundo llegaba el 21 de diciembre del 2012, con esta corrección, sería el próximo domingo 21 de junio.

"Esta teoría empezó con afirmaciones de que Nibiru, un supuesto planeta descubierto por los sumerios, se dirige hacia la Tierra", informa la NASA. "Esta catástrofe se pronosticó inicialmente para mayo de 2003, pero cuando no sucedió nada, la fecha del fin del mundo se adelantó a diciembre de 2012 y se vinculó con el final de uno de los ciclos en el antiguo calendario maya en el solsticio de invierno en 2012, de ahí que la fecha pronosticada del fin del mundo sea el 21 de diciembre de 2012".

Pero cuando también sobrevivimos al 21 de diciembre de 2021, los teóricos estudiaron en qué podría haber salido mal, por lo que dieron con la tesis de los once días de diferencia. No obstante, la NASA reconoce que "no hay evidencia creíble que respalde esas teorías".

Ya muchas veces se pronosticó el fin del mundo. Aquí un elenco de las fechas más importantes en que debía suceder.

1 de enero de 1000: Varios religiosos, entre ellos el papa Silvestre II predijeron el Apocalipsis Milenario luego del Milenio Cristiano.

25 de febrero de 1524: El astrólogo Johannes Stöffler predijo que una gran inundación cubriría la Tierra cuando todos los planetas conocidos se alinearan bajo el signo Piscis.

1666: La secta protestante de los Quintomonarquistas anunció el fin del mundo por la presencia del "666" en la fecha y la peste bubónica que afectaba a Europa.

22 de octubre de 1844: Los milleristas previamente dijeron que Dios venía el 28 de abril de 1843, pero luego revisaron la fecha. Muchos vendieron o regalaron sus posesiones asumiendo que ya no las necesitarían.

1910: La aparición del Cometa Halley creó miedo de que destruiría el planeta o que traería gases venenosos.

1982: El predicador televisivo Pat Robertson dijo en su programa que el juicio final llegaría antes de acabar el año.

26 de marzo de 1997: Marshall Applewhite, líder del culto "Puertas del cielo", dijo que una nave espacial seguía al cometa Hale-Bopp y dijo que el suicidio era la única manera de abordar la nave y pasar a otro "nivel de existencia" antes de que se acabe el mundo. Él y 38 miembros de su culto se suicidaron.

1 de enero de 2000: Un supuesto error en las computadoras llamado Y 2K iba a destruir el mundo como lo conocemos al pasar del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero de 1901.

21 de diciembre de 2012: Ese día figuraba como el último día del primer ciclo del calendario Maya, lo que hizo que muchos lo tomen como el fin del mundo.

Por las dudas, el próximo domingo 21 de junio abríguese bien que hará frío. Y el lunes 22 se acordará que la profecía se cumplió. El domingo 21 de junio hizo frío...