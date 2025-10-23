Una farmacia representa un pilar fundamental para la sociedad, ya que es un punto de acceso esencial para la salud y el bienestar de la comunidad. No solo proporciona los medicamentos necesarios para el tratamiento de diversas enfermedades, sino que también ofrece un espacio de asesoramiento profesional donde se orienta sobre el uso correcto de los medicamentos, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud pública.

La importancia social de una farmacia trasciende la simple dispensación de medicamentos. Muchas veces, estos establecimientos son lugares de encuentro y confianza donde las personas consultan no solo por cuestiones médicas, sino también para recibir apoyo y consejo de profesionales comprometidos con el cuidado comunitario. En situaciones donde los centros de salud son inaccesibles, la farmacia se convierte en el único recurso sanitario disponible, reforzando su rol como un eje vertebrador dentro de la comunidad local.

El cierre de una farmacia implica una pérdida significativa para la sociedad, ya que se reduce la accesibilidad a un servicio de salud básico y confiable. Significa que los vecinos pierden un espacio cercano que garantizaba atención personalizada, asesoramiento y servicios esenciales como el retiro de medicación oncológica. Además, representa un impacto económico, afectando a empleados que se quedan sin trabajo.

AUTOFARMA CERRÓ SU HISTÓRICA FARMACIA EN EL CENTRO DE COMODORO

Este jueves cerró definitivamente sus puertas Autofarma, la tradicional farmacia situada en San Martín 767, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Con las persianas bajas y un cartel en la puerta que comunica a los clientes que el retiro de medicación oncológica y tratamientos especiales continúa mediante timbre, la noticia sacude al comercio local y a la comunidad.

De acuerdo con lo que señaló Radio del Mar, los empleados de Autofarma están consternados y comparten una profunda tristeza ante la pérdida de sus fuentes de trabajo. Según fuentes cercanas, el personal se encuentra reunido para tratar temas relacionados con las indemnizaciones y se les habría comunicado que pueden retirarse desde este jueves o permanecer hasta fin de mes para colaborar con el desarme y cierre definitivo del local.

Este cierre se enmarca en un contexto económico complejo que afectó a varios comercios locales, reflejando la incertidumbre que atraviesan diversos sectores en Comodoro Rivadavia.

El adiós de Autofarma es un reflejo más de cómo la economía regional impacta en la vida cotidiana, tanto de los trabajadores como de los consumidores, especialmente en servicios esenciales como el farmacéutico.

Tras 96 años de historia en pleno centro de Comodoro, cerró la reconocida Farmacia Argentina

En julio de 2025 se decretó el cierre de la Farmacia Argentina, que marca el final de una etapa que se entrelaza profundamente con la historia de Comodoro Rivadavia. Fundada en 1929, fue durante décadas una de las esquinas más reconocibles del centro de la ciudad, ubicada en San Martín y Pellegrini, donde atendieron a generaciones de vecinos.

Sin embargo, ese cierre no fue por cuestiones económicas: los dueños decidieron terminar un ciclo para poder descansar después de décadas de trabajo y sacrificio .

La Farmacia Argentina comenzó a forjar su trayectoria durante la etapa de crecimiento inicial de Comodoro Rivadavia. Existe un registro que data del año de su fundación cuando se abrió el primer libro recetario, documento que aún se conserva. Sin embargo, fue en 1939 cuando Simón Huberman, una figura clave en la historia del comercio local, tomó las riendas del establecimiento. Bajo su dirección y, posteriormente, bajo la conducción de sus hijos, Alicia y Jorge Huberman, el local se convirtió en un punto de referencia tanto para clientes como para generaciones de farmacéuticos y empleados que pasaron por sus mostradores.

En un gesto que pretendía unir el legado familiar con los primeros indicios documentales, los hermanos Huberman fijaron el 29 de octubre de 1929 como la fecha fundacional oficial de la farmacia. Esto permitió que hasta 2025 la ciudad pudiera celebrar los 96 años de historia.