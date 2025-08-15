El fin de semana largo y una ocupación muy baja en los principales destinos turísticos de Chubut

El fin de semana largo encuentra a dos de los destinos más reconocidos de Chubut con un panorama moderado en cuanto a movimiento turístico.

Tanto en la costa, con Puerto Madryn, como en la cordillera, con Esquel, las reservas están lejos de los picos que se vivieron en temporadas pasadas y los funcionarios locales reconocen que la coyuntura económica y la ausencia de programas de incentivo impactan de lleno en la llegada de visitantes.

En Puerto Madryn, la secretaria de Turismo, Cecilia Pavía, explicó que el nivel de ocupación será levemente superior al que se registró durante las vacaciones de invierno, pero que sigue por debajo de lo que se esperaba.

“Creemos que va a rondar entre el 50 y el 55% de ocupación. Para el contexto, es un número que está bien, pero es un contexto muy difícil, no solo para Puerto Madryn sino para el resto de los destinos turísticos del país”.

Pavía destacó que las reservas comenzaron a crecer hace dos o tres semanas, lo que indica que hubo planificación previa por parte de los viajeros. Sin embargo, comparó con otros años y marcó diferencias:

“Es difícil comparar porque los contextos cambian. Después de la pandemia hubo un incentivo con el programa Previaje que hizo que fuera récord de ocupación en todo el país. Ahora ese incentivo no está y la situación económica es distinta, lo que cambia la conducta del turista”.

En cuanto a hábitos de consumo, señaló que conviven dos perfiles de visitantes:

“El que se aloja en hoteles de categoría superior, que también sale a comer y hace una o dos excursiones, y el que se moviliza por cuenta propia, elige una sola excursión y busca opciones más económicas para alojarse y cocinarse. Madryn tiene la ventaja de que, por ejemplo, para ver ballenas podés ir a El Doradillo, a 20 minutos de la ciudad, sin contratar una excursión”.

En Esquel, el secretario de Turismo, Walter Torres, reconoció que la ocupación será todavía más baja.

"Con la situación económica actual calculamos un 30 o 40% de ocupación. Es un número estimado, pero este año bajó un poco respecto a fines de semana largos anteriores".

A pesar de ello, el funcionario remarcó que la ciudad ofrece una amplia gama de actividades para atraer visitantes, apostando al turismo deportivo y de naturaleza.

“Muy bien con las actividades lacustres, con el paseo a caballo en el parque, doble salida del tren, y este fin de semana empiezan los Juegos de Montaña con parapente. También tenemos los nacionales de arquería, así que hay bastante movido”.

Torres destacó que Esquel mantiene un nivel estable en cuanto a hotelería y gastronomía, y adelantó una importante inversión para el año próximo:

“Ya tenemos un hotel de cinco estrellas en construcción, en una laguna cercana a cinco minutos del centro, al lado de La Zeta, que es un lugar de mucha actividad deportiva. Es la inversión más importante que debe tener el turismo local”.

Ambos destinos coinciden en que, más allá de las bajas en las reservas, la estrategia pasa por diversificar la oferta y adaptarse a un turista que hoy planifica más, gasta con mayor cuidado y elige con precisión dónde alojarse y qué actividades realizar. El desafío para las próximas temporadas será recuperar niveles de ocupación más cercanos a los históricos, en un escenario económico todavía incierto.