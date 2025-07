La decisión de la jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte del fallo por la expropiación de 2012, abrió un nuevo frente de incertidumbre para el sector energético. En particular, la sentencia se conoce en medio de la definición del financiamiento del proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS), la principal obra de infraestructura hidrocarburífera que se construye actualmente en Argentina.

Según informó EconoJournal, el consorcio VMOS S.A., que integran YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Shell, Chevron, Pampa Energía y Tecpetrol, estaba por suscribir esta semana los documentos finales de un préstamo por más de 2.000 millones de dólares para financiar el nuevo oleoducto. La inversión total ronda los 3.000 millones y es considerada clave para el desarrollo exportador de la Cuenca Neuquina.

Tecpetrol se incorporó a Vaca Muerta Sur para exportar crudo por la costa de Río Negro

El financiamiento se estructuró bajo la modalidad de project finance, lo que implica que el riesgo crediticio está asociado al proyecto específico y no a los balances de las compañías. La tasa de interés negociada incluía un índice SOFR (actualmente en torno al 4,4%), más 550 puntos básicos de riesgo país, lo que sumaba un costo total cercano al 12% anual en dólares, según fuentes del sector citadas por EconoJournal.

Una señal de riesgo jurídico para los inversores

El fallo judicial impactó directamente en las acciones de YPF, que cayeron un 5,6% el lunes 1 de julio en la Bolsa de Nueva York, según reportó La Nación. La noticia también afectó a otros activos argentinos y generó preocupación entre las empresas que se encuentran en proceso de emisión de deuda.

De acuerdo con EconoJournal, el interrogante ahora es si los bancos involucrados en la operación —Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander— mantendrán los términos originales o exigirán nuevas garantías. Hasta el momento, el avance de obra del VMOS (que ya supera el 15%) se financió con aportes de capital de los socios del consorcio, pero el préstamo resulta imprescindible para sostener el ritmo de construcción en la provincia de Río Negro.

Ruta 22: un camión que llevaba carga para Vaca Muerta volcó en una reconocida y polémica rotonda

Además, se proyecta para el año próximo una emisión local de obligaciones negociables por aproximadamente 400 millones de dólares para completar el esquema de financiamiento.

Impacto en el acceso a crédito de otras petroleras

El caso YPF agrega presión sobre el acceso a financiamiento del resto de las operadoras. En los últimos meses, empresas como Pampa Energía (US$ 340 millones al 8%), Pluspetrol (US$ 450 millones al 8,75%) y Vista (US$ 500 millones al 8,5%) lograron emitir deuda en el mercado internacional con interés de inversores externos. También hubo colocaciones locales, como la de Oleoductos del Valle (US$ 85 millones al 7,89%) y la que cursa actualmente Compañía Mega, con el objetivo de captar hasta 100 millones de dólares.