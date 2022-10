Susana Giménez tiene su residencia en Punta del Este, y en esta oportunidad vecinos de la zona aseguraron que en la casa de la diva capturaron imágenes donde se pueden ver extraños cuerpos voladores.

Todo fue registrado el viernes 21 de octubre, a las 18:07, sobre La Mary, zona donde vive Susana Giménez. Las imágenes fueron enviadas para un peritaje técnico en Estados Unidos.

Por otro lado, comenzó a circular además un informe oficial en donde hablan de un supuesto encuentro, donde la imagen fue sometida a un primer análisis haciendo imposible determinar la morfología del objeto seleccionado. La prueba de contraste no arroja ningún resultado que permita establecer el tamaño, distancia, velocidad o cambios de temperatura, ya que el original peritado, es muy baja calidad, lo que imposibilita verificar el documento.

“Muchas cosas quedaron por demostrar”: El "Tincho" Tomás Holder dio su primer mensaje tras dejar la casa de Gran Hermano

Si bien la foto capturada es un documento de muy mala calidad al tratarse de un teléfono celular, todo indica que se trataría de un ovni, según explicaron los especialistas.

Hasta el momento la diva no ha salido a hablar, pero esto es algo que se está investigando, ya que no se sabe de que se puede tratar. Quienes analizaron la casa descartaron que pueda tratarse de un avión o de un drone, ya que no tiene parecido, es por eso que seguirán investigando hasta saber de qué se trata.