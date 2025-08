Con carteles pegados frente a los Tribunales de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, un hombre denunció una supuesta maniobra judicial para quitarle la casa que compró en 2002. “¿Quién juzga a los jueces?”, se leía en uno de los afiches que colocó en la esquina de Laprida y Sarmiento.

Se trata de Carlos Hernán Maximiliano Zambelli, de 55 años, quien apuntó directamente contra la jueza María Eugenia Barranco Cortés y una abogada de la ciudad, a quienes acusó de conformar una “asociación ilícita” para quedarse con su propiedad.

El denunciante contó, en diálogo con Diario Chaco, que compró hace 23 años la casa ubicada en la calle Jujuy 470 a un hombre de apellido Gaitán. Sin embargo, ahora sostiene que le quieren sacar la propiedad para entregársela a una supuesta heredera del dueño original, una mujer de apellido García.

“En el expediente 7526-19 hacen que una persona que no es heredera sea heredera. Invisten a una persona que se llama García como heredera de Gaitán. Esto es una mafia, es una mafia judicial”, afirmó el hombre.

Según el damnificado, entre Gaitán y García “no hay vínculo de consanguinidad.”

Por otro lado, el negociado que hay detrás tiene que ver con que la propiedad “vale una fortuna,” y por ello, hacen toda esta maniobra fraudulenta para sacarme la casa”, reafirmó Zambelli, apuntando a la jueza y la abogada como responsables directas de la maniobra.

“Quiero que me denuncie porque es la única manera de que prospere mi causa. Porque ella (Barranco Cortés) tiene que demostrar que no es mafiosa”, explicó el denunciante, decidido a llevar su reclamo hasta las últimas consecuencias.

UNA CASA CON UN PASADO TRÁGICO

El caso arrastra una historia tan macabra como perturbadora. Carlos Zambelli afirma que el antiguo propietario de la casa, Miguel Armando Gaitán, fue encarcelado tras asesinar brutalmente a su esposa, Liceria García, en el marco de un supuesto “ritual satánico” ocurrido dentro de la vivienda.

Desde entonces, el lugar quedó envuelto en un aura siniestra y, tras la compra, Zambelli asegura haber quedado atrapado en una pesadilla judicial que aún no tiene fin.

El primer problema surgió cuando Zambelli fue a limpiar la casa y un vecino lo denunció por supuesta usurpación, aunque aseguró que la Justicia lo absolvió en esa causa.

Después, cuando muere Gaitán, inició un juicio de escrituración ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo de la jueza Barranco Cortés.

En relación a la aparición de la supuesta heredera de la propiedad que compró hace más de dos décadas, sostuvo: “La secretaria del Civil 4 no ve que no hay consanguinidad, no hay una partida de nacimiento que tenga un vínculo consanguíneo con el muerto. Y aun así declara que es heredera y pone que es la sobrina. Y todo para expropiarme o para sacarme mi casa.”

Tras las denuncias públicas, la jueza María Eugenia Barranco Cortés negó las acusaciones y señaló que la Justicia local ya desestimó el reclamo del hombre en tres oportunidades.