El estadio más importante de la Patagonia se prepara para una fiesta histórica

A tres décadas de aquel Torneo de las Américas de 1995 que lo vio nacer, el estadio Ruca Che se prepara para volver a brillar. Por su cancha pasaron leyendas del básquet argentino como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola, así como recitales de Charly García, La Renga, Abel Pintos y Soledad. Ahora, el espacio deportivo y cultural más importante de la Patagonia afronta una nueva etapa.

El vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan, dio detalles sobre las obras y la proyección futura.

Una inversión millonaria y obras integrales

La remodelación integral demandó 340 millones de pesos y más de un año de trabajo. El cambio más emblemático fue el reemplazo del parquet original, que tras 30 años ya no estaba en condiciones de uso profesional. El nuevo piso, de madera guatambú, fue instalado por la misma empresa que lo colocó en 1995.

Se reparó por completo el techo, se pintaron los interiores y exteriores, se renovó la cartelería, se modernizó la iluminación, se remodelaron vestuarios y oficinas, se optimizaron accesos y se creó por primera vez un guardarropa. También se parquizó el predio y se mejoró la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibañez”.

Objetivo: volver al básquet profesional

Bolan adelantó que ya trabajan para que el Ruca Che vuelva a ser sede de fechas FIBA o nacionales, con el apoyo del Estado, el sector privado, el turismo y el deporte. “Es el estadio más importante de la Patagonia y la CAB y la FIBA saben de la necesidad de estos espacios”, aseguró.

La estrategia incluye recuperar el espacio de patrocinadores y marcas, replicando los primeros años del estadio, cuando grandes empresas acompañaban los eventos. Además, se proyecta adquirir un tablero fijo para evitar alquileres y cumplir con las homologaciones necesarias.

La reinauguración será el 30 de agosto y tendrá un amistoso con jugadores de seis equipos provinciales, un masivo de minibásquet, chocolatada, sorpresas y figuras invitadas. Habrá souvenirs hechos con fragmentos del viejo parquet y una escultura creada con esas piezas históricas. “Queremos que la gente venga a tomar mate, a compartir. No es un evento con entradas ni estrés, es una fiesta”, destacó Bolan.