CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Tras recibir una ola de críticas por contar que consume dióxido de cloro para prevenir el coronavirus, Viviana Canosa fue por más e ingirió el cuestionado líquido en vivo en su programa. "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”, expresó.

Las imágenes se replicaron en la web, en su mayoría, con mensajes de repudio hacia Canosa por promocionar un químico que se utiliza como desinfectante y desde años se asocia a la cura de diversas enfermedades aunque sin ningún sustento científico.

Login • Instagram

La ANMAT incluso desaconsejó su uso porque puede generar peligrosos efectos adversos como irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas y e incluso derivar en otras complicaciones más graves.

En ese contexto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), analiza sancionar a la conductora. Gustavo López, vicepresidente del ente, manifestó "El 21 de marzo, es decir al día siguiente de la cuarentena, hicimos recomendaciones de cómo tratar el tema del coronavirus, y hace un mes volvimos a reiterar esas comunicaciones".

El funcionario recordó que el artículo 70 de la ley de servicios de comunicación audiovisual estipula sanciones "a aquellos licenciatarios que den información falsa o puedan dar algún tipo de información que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas. En cualquier caso, vamos a actuar en consecuencia", advirtió.

Por su parte, el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, no hizo referencia al caso puntual de Canosa pero completó: "No podemos hablar a la ligera en la televisión de cualquier tema: no sería lo conveniente y menos en este momento tan delicado que está viviendo la Argentina y el mundo".

Además, según publicó TN, señaló que desde el comienzo de la pandemia, el organismo apeló "a la comunicación responsable y a que se consulte a sitios estatales o prestigiosos en cuanto a la temática de salud".