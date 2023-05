Un empleado de comidas rápidas tuvo un gran gesto con dos abuelos y el video se viralizó en las redes.

El hombre tenía que entregar un pedido de la aplicación Rappi. Sin embargo, al llegar a la dirección, nunca fue atendido, por lo tanto, decidió entregar la comida a dos abuelos que viven en la calle y conmovió a todos.

El joven relató que a las 00:47 de la madrugada, le llegó el último pedido. De esta manera, retiró la comida en San Isidro y se dirigió hasta el domicilio del cliente en Victoria.

Llegó a las 1:10 horas a la casa, intentó comunicarse pero nunca recibió respuestas del cliente.

Alertan sobre supuestos empleados de Camuzzi que se presentan en las casas de Comodoro para robar

"Le llamé como 23 veces y no respondía, toque timbre muchas veces y tampoco respondía, habían pasado 30 minutos, me contacto con soporte de Rappi y me pidieron que aguarde diez minutos más a lo que ellos se comunicaban con el cliente, ya habían pasado 40 minutos y eran ya las 2 am”, aclaró.

”Me dijeron que tenía que devolver el pedido mañana o de lo contrario tendría que pagarlo”, añadió.

Sin embargo, el hombre recordó que por allí cerca viven dos abuelos, que “duermen en una pequeña choza”. Por ese motivo, se dirigió hacia ellos y les regaló la comida.

Su compañero de tesis murió y la presentó en nombre de los dos, emocionando a toda la universidad

”Tal vez no es mucho, pero sé que con lo que les compartí dios me bendice con salud y trabajo. Espero que con este video llegue a tocar sus corazones y puedan regalarles alguna fruta o comida o ropa. Ellos son muy educados y se lo recibirán, bendiciones y compartan”, expresó.

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS

Su gran gesto, le valió la aprobación de los usuarios que vieron el video.

“Gracias por regalarlo. Dios te bendice. Eres lo máximo”; escribió un usuario. “Grande, ese pequeño detalle te va a traer muchas recompensas ya verás”, añadió otro.

“Más personas como tú nos faltan en este mundo bendiciones y éxitos en tu vida siempre”, señaló una mujer. Mientras que otra expresó: “Ojalá se pueda hacer algo por ellos más en esta época con este frío”.