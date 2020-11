COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este martes por la tarde una trabajadora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se vio sorprendida por el noble gesto que tuvo un cerrajero de la ciudad, quien decidió no cobrarle como forma de agradecimiento por su labor ante la pandemia de Coronavirus.

Marina Alonso quedó conmovida por el hecho del que fue protagonista, cuando se acercó hasta la cerrajería "Los prácticos" para hacer una copia de las llaves de dos puertas de su trabajo y a comprar un candado, y el cerrajero decidió no cobrarle el servicio. Ante el emotivo gesto, la mujer decidió compartir lo sucedido en redes sociales.

"En este lugar, que queda en la calle Dorrego y Alsina, super amable en su atención el hombre que allí trabaja, al momento de cobrarme y al pagar, me preguntó al verme con la chaqueta de trabajo , si trabajaba en el hospital regional y le dije que si, enseguida me devolvió la tarjeta de débito con mi DNI", relató aún sorprendida.

En ese momento el hombre le dijo: "Dejá , es gratis ,..no t cobro porque ustedes la vienen peleando día a día por nosotros con todo esto ( x el covid) ...me podrán decir que es una boludez pero me emocioné hasta las lagrimas, se lo super agradezco, y recomiendo que vayan a llevarle trabajo a esta buena persona, que todo se multiplique para el, millones de bendiciones", escribió.