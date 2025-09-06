El duro descargo de la vecinal del Stella Maris tras el robo al club del barrio: “Es frustrante y preocupante”

El club Stella Maris de Comodoro Rivadavia amaneció este viernes con una dura realidad: durante la madrugada, delincuentes ingresaron al predio rompiendo vidrios, causando destrozos y llevándose la merienda destinada a los jugadores de las divisiones inferiores.

La noticia generó indignación entre los vecinos y la comunidad deportiva, que ahora busca formas de colaborar para que la actividad con los niños no se vea interrumpida.

En un comunicado publicado en redes sociales, la vecinal del barrio Stella Maris manifestó su preocupación y rechazó los actos de vandalismo. “Es realmente frustrante y preocupante cuando las instituciones y las instalaciones del barrio son víctimas de actos de vandalismo y robo. Estos actos no solo afectan la infraestructura y los recursos disponibles para la comunidad, sino que también generan un clima de inseguridad y desconfianza entre los vecinos”, señalaron.

Tres expulsados, piñas y corridas: el tenso momento durante el partido entre Stella Maris y Rada Tilly

La vecinal destacó que este tipo de hechos puede generar pérdida de recursos valiosos que podrían haberse utilizado para mejorar las instalaciones y servicios del barrio. Además, hicieron un llamado a los vecinos para denunciar cualquier situación sospechosa y colaborar con las autoridades, con el objetivo de identificar a los responsables y prevenir nuevos incidentes.

El Stella Maris es uno de los clubes más activos de la ciudad en materia de contención social y deportiva. Cada tarde, en su Salón de Usos Múltiples, ofrece una merienda a los chicos de las categorías formativas, que incluye leche, harina, mate cocido y otros insumos básicos . Para muchos de los jóvenes, esta merienda es un momento esperado y representa un apoyo fundamental dentro de su rutina diaria.

Rada Tilly le ganó a Stella Maris y quedó cerca del ascenso: Ferro goleó y Caleta Córdova no se baja

Los dirigentes del club explicaron que los ladrones “revolvieron todo y se llevaron lo que pudieron”. Por eso, pidieron colaboración de la comunidad, tanto en donaciones de alimentos e insumos como en información que pueda ayudar a identificar a los responsables. “Necesitamos la ayuda de todos para que los chicos no pierdan este espacio que tanto significa para ellos”, indicaron.

El robo pone de relieve la creciente preocupación por la inseguridad en los barrios y el impacto directo que tiene sobre las instituciones comunitarias. No se trata solo de pérdidas materiales: cuando los clubes, que cumplen un rol social clave, son víctimas de delitos, toda la comunidad se ve afectada. La vecinal enfatizó que incrementar la seguridad y la vigilancia en las instituciones y espacios comunitarios puede ayudar a prevenir estos actos y proteger los recursos del barrio.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

A pesar del robo, los dirigentes del Stella Maris aseguraron que la actividad continuará.