El Dúo Aruma estará a cargo del cierre musical en el inicio de la Expo Deportes 2022 en Comodoro

Este viernes, los hermanos comodorenses que conforman Dúo Aruma serán los encargados del cierre musical en el inicio de la Expo Deportes 2022 en Comodoro Rivadavia

Julieta y Agustín son dos hermanos de Comodoro Rivadavia que incursionaron en la música a los 9 años (Agustín en voz y guitarra y Julieta en voz y violín) y actualmente viven en la provincia de Córdoba.

En el año 2012 lanzaron su primer disco “Vivo por ti”, y en 2018, su segundo disco, “Alborada”, material que invita a descubrir un nuevo amanecer en su carrera artística, donde la mixtura de sonidos latinos y el folklore tradicional es el sendero de un paisaje que combina el norte y el sur de Argentina. En este momento se encuentran grabando su tercer material.

Con gran éxito culminó la Expo Industrial en Comodoro: "Somos protagonistas de la generación de energía en el país", dijo Luque

Semanas atrás los comodorenses formaron parte de la versión argentina de la franquicia británica All Together Now, emitida originalmente por la cadena de televisión BBC, y que desde julio se emite por ElTrece.

Este viernes 30 de octubre el dúo se estará presentando para el cierre musical de la Expo Deportes 2022, a las 21:30 en el Predio Ferial.