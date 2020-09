RADA TILLY (ADNSUR)- Propietarios de gimnasios y salones de danzas de Rada Tilly, mantuvieron este viernes una reunión con el secretario de Gobierno, Juan José Rivera; y el secretario de Deportes, Jorge Mérida para conocer la situación epidemiológica de la localidad.

Federico Blanco, dueño de Invictia, aseguró que tras conocer la curva de contagios de coronavirus, pide a las autoridades retrotraer la cuarentena a Fase 1. “El balance realmente es muy triste pero creo que la única solución que tenemos, luego de analizar los datos en conjunto, es solicitar que se vuelva la fase 1”, dijo.

Asimismo, aseguró que “somos un sector vinculado a la salud y nuestra responsabilidad hoy está del lado dela salud”. Y destacó que otros propietarios acompañan su postura “recomiendo eso luego de analizar los datos y de no ver otra solución, con la curva de contagios disparada y con los gimnasios cerrados, sino frenamos la situación durante un periodo no vamos a poder trabajar más porque es inviable abrir y cerrar constantemente”, expresó.

Blanco afirmó además que si en los próximos días no se decide la vuelta a Fase 1, cerrará las puertas de su local “Yo hablo de forma particular, si no volvemos a fase 1 anuncio el cierre de mi gimnasio hasta que aparezca la vacuna o definitivamente. Hoy lo mejor para nuestros clientes y para la sociedad es volver a fase 1”, concluyó.