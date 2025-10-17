La viralización de imágenes y advertencias sobre un presunto delincuente que opera en el barrio José Fuchs destapó una historia familiar de profundo dolor y un calvario personal para un vecino de la ciudad. Genaro, hermano gemelo del hombre apuntado por los vecinos, se vio obligado a salir públicamente a aclarar su situación, pidiendo a la comunidad que deje de confundirlo, ya que su vida se convirtió en una pesadilla que le impide caminar por la calle o buscar trabajo.

En las últimas semanas, la preocupación creció en el barrio José Fuchs por una seguimiento de hechos delictivos, principalmente hurtos y estafas a personas mayores. Los propios vecinos comenzaron a difundir a través de redes sociales y grupos de WhatsApp la imagen de un hombre al que acusan de ser el autor de estos ilícitos. Sin embargo, esta exposición pública tuvo una víctima colateral: su hermano gemelo, Genaro, quien lucha por reinsertarse en la sociedad tras superar una adicción.

"Mi hermano está en situación de calle y está haciendo muchas macanas. Yo ya me interné, llevo ocho meses sin consumo, volví el 14 de agosto, estoy con mi señora, con mis hijos", relató Genaro en diálogo con Radio del Mar, marcando una clara distancia con la vida y las decisiones de su hermano. Su testimonio revela una batalla personal ganada a base de esfuerzo, que hoy se ve empañada por un lazo de sangre que, en lugar de unirlo, lo condena.

"Somos igualitos, no puedo salir a la calle"

El parecido físico entre ambos es tan exacto que la confusión se volvió una constante peligrosa. Genaro describe cómo su hermano parece imitar su apariencia, lo que agrava la situación. "Él sigue haciendo macanas, somos igualitos. Un día me dejo la barba, él se la deja. Si me cruza y me ve, se la deja, o por ahí va, hace una macana y después va y se afeita completo", explicó con angustia.

Esta similitud lo llevó a un punto límite, donde una marca en la piel parece ser la única salida para escapar del estigma. "Ahora estoy pensando en hacerme un tatuaje para identificarme. No puedo andar en la calle, no puedo salir a buscar trabajo" , confesó, dejando en evidencia la desesperación que atraviesa.

El impacto de la difusión masiva de la imagen de su hermano lo afectó profundamente. "Las difusiones que se hacen en las redes a mí como persona me colapsa. Yo entiendo a la gente y todo, pero mi familia ya no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada", lamentó Genaro. Además, se refirió a la difícil situación familiar que envuelve a su gemelo: "Él perdió a sus cuatro hijos, no tiene ganas de salir adelante. El único que se va a encargar de él va a ser Dios".

El pedido de ayuda y la falta de respuestas

Genaro aseguró que su familia agotó todas las instancias para intentar ayudar a su hermano y, al mismo tiempo, buscar una solución a su propio problema. "Mi familia hizo lo que tenía que hacer", afirmó. Ante la falta de herramientas, decidió recurrir a las autoridades en busca de orientación, pero el camino parece complejo.

"Me acerqué a Fiscalía, pregunté qué es lo que se podía hacer", relató sobre sus intentos por encontrar una vía legal o institucional que lo proteja de las falsas acusaciones. La respuesta, sin embargo, no fue la esperada. "Me dijeron que me acerque a los medios", concluyó, explicando el porqué de su decisión de hacer pública su historia.