CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El doctor Daniel López Rosetti se permitió llorar en vivo y emocionar a todos los televidentes del especial Juntos podemos lograrlo (Telefe, sábados a las 20) con una inesperada pregunta del periodista Rodolfo Barili quien le consultó:"¿Cómo imaginás Navidad?", informó el portal Clarín.

"Qué linda pregunta, que no está en los libros -dijo el médico en su rol de conductor y no pudo contener la emoción, con la voz quebrada-. Me estás haciendo llorar porque no está en los libros. No sé qué decirte. Espero que linda, yo creo que va a ser muy linda. Creo que va a pasar".

Un poco repuesto de la emoción inicial, el doctor agregó: "Creo que vamos pasar una linda Navidad. Si movemos bien la pelota el costo va a ser más bajo y vamos a llegar bien a Navidad".

Por último, el también escritor manifestó que "desde la cuarentena que no vengo. No hay maquillaje, estamos todos separados. Están todos con barbijo. Entrás al canal, te toman la temperatura, te lavás las manos, te ponés gel. Soy médico, la conozco. Tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Ojalá. Vamos a llegar bien a Navidad".