El doloroso último adiós del hermano del joven fallecido en Comodoro: "Te llevas una gran parte de mí..."

La muerte de Gonzalo Curallán, de 30 años, ocurrida este martes por la mañana en Comodoro Rivadavia, sigue generando conmoción entre familiares, amigos y vecinos del barrio Isidro Quiroga.

El joven sufrió un paro cardíaco en plena vía pública, a pocos metros de la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre y Patricios, y pese a los intentos de reanimación, no logró sobrevivir.

El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este 7 de octubre cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un hombre que se encontraba alterado. Según fuentes oficiales, los agentes intentaron asistirlo y pidieron la intervención del servicio de emergencias médicas. Sin embargo, durante el procedimiento, el joven se descompensó y cayó al suelo. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los efectivos y luego por el equipo médico del servicio 107, fue declarado fallecido a las 10:23 horas.

Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento fue supervisado por autoridades de la Seccional Quinta, en tanto que la Fiscalía de turno fue notificada de inmediato. El suceso causó un fuerte impacto en la localidad petrolera.

Desde entonces, la tristeza se multiplicó en las redes sociales, donde familiares y amigos publicaron mensajes de despedida y recordaron distintos momentos vividos junto a Gonzalo. Entre ellos, uno de los mensajes más sentidos fue el de su hermano Nicolás Curallán, quien utilizó su cuenta personal para expresar su dolor.

“Volá alto hermanito. Te voy a amar toda mi vida, te llevás una gran parte de mí. Me dejás partido al medio. Cuidame de allá arriba”, escribió Nicolás, acompañado por una foto de Gonzalo en un reconocido bar de la zona sur de la ciudad.

La joven, con quien Gonzalo tenía un vínculo muy cercano, se expresó en sus redes sociales para dejarle un último adiós al músico con el que tuvo una hija hace varios años atrás.

“El dolor que nos dejaste, el vacío de saber que ya no me vas a escribir para saber si estamos bien o para compartir unas birras. Fuiste una gran persona y no me equivoqué en elegirte como el padre de mi hija. Altas y bajas tuvimos, pero siempre juntos. Hoy me toca despedirte, gordito. Con el alma rota te digo que te amamos mucho”, escribió.

