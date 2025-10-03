El dólar oficial cerró este viernes en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización del Banco Nación, sin variación respecto del cierre del jueves. En la semana, el minorista oficial subió 7,4%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Tras cerrar en $1.350 el viernes pasado, el dólar comenzó esta semana en alza, con el anuncio de la reimplantación de parte del cepo cambiario, en el que el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

El martes, las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial a partir de una modificación en la operatoria, mientras que el Banco Central aclaró que no hubo cambios normativos.

“Lo que estaba pasando es que había una operatoria en la que nos encontramos que había entidades no autorizadas a realizar operaciones al mercado de cambios para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central”, sostuvo el presidente del Central, Santiago Bausili.

“Las billeteras y las alykas no son entidades reguladas por el Banco Central. Se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades, pero no tiene nada que ver con una normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”, afirmó.

El dólar blue cotizaba este viernes por la tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,70% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,50, estable respecto de ayer. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,1% hasta $1.498,90, y el CCL (Contado con Liquidación) registraba un descenso de 0,9% hasta los valores inferiores.

CAMBIOS EN LAS RESTRICCIONES A LA COMPRA DEL DÓLAR

En un giro respecto de la política de flexibilización que se insinuaba semanas atrás, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a ajustar los controles sobre el mercado cambiario. La nueva normativa, oficializada este miércoles, aplica una restricción cruzada que impacta directamente en los ahorristas y operadores individuales, extendiendo una limitación que hasta ahora regía principalmente para personas jurídicas.

La medida establece una condición de exclusión temporal: toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para comprar divisas no podrá, por un plazo de 90 días corridos, realizar operaciones con títulos valores que involucren la liquidación en moneda extranjera. En la práctica, esto significa que quien compre dólares a la cotización oficial, incluso el cupo permitido para atesoramiento, deberá abstenerse de operar en la Bolsa para adquirir dólar MEP o contado con liquidación (CCL) durante ese período.

DÓLARES Y ELECCIONES 2025

El asesor financiero Pablo Das Neves analizó el presente del mercado cambiario en Argentina y advirtió que la volatilidad que se observa desde hace semanas se mantendrá hasta las elecciones. Asimismo, dejó sugerencias básicas para lo que viene: “Si alguien tiene que vender dólares, le diría que espere hasta después de los comicios”.

Das Neves explicó que la reciente calma cambiaria respondió a la liquidación de exportaciones del agro, que agotó en apenas 48 horas el cupo de 7.000 millones de dólares fijado por el Gobierno.

“Eso demuestra que dólares hay; lo que pasa es que están concentrados en muy pocas manos”, indicó. Sin embargo, advirtió, en diálogo con Actualidad 2.0, que ese ingreso ya se agotó y que “a partir del viernes próximo volverá a sentirse la presión sobre el tipo de cambio”.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL?

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o exportadores e importadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS?

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.