CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - “Roger Waters: Us + Them”, el esperado documental codirigido por el legendario fundador de Pink Floyd y que recorre la aclamada gira que realizó entre 2017 y 2018, saldrá a la venta digital el 2 de junio y en alquiler dos semanas más tarde.



De la mano de Sony Pictures Home Entertainment, el filme, disponible en formato digital a través de Prime Video, Google Play, Rakuten y Apple TV, contará con las canciones extra “Comfortably Numb” y “Smell the Roses” y un corto documental adicional, “A Fleeting Glimpse”, con los mejores momentos tras bambalinas.



Con un total de 156 conciertos y más de dos millones de espectadores en directo, la gira sirvió como sentido homenaje a canciones clásicas de los discos “The Dark Side of the Moon”, “The Wall, Animals”, “Wish You Were Here”.



Durante el documental, que pone de relieve la faceta de Waters como activista musical y su apoyo a los derechos humanos junto a los mensajes de libertad y amor en sus composiciones, además se recorren las canciones de su más reciente álbum “Is This The Life We Really Want?”.



La dirección de “Us + Them”, compartida con el cineasta Sean Evans, con quien Waters ya formó tándem en otras producciones anteriores como “Roger Waters: The Wall” (2014), invita a una experiencia multisensorial y ubica al espectador dentro del concierto gracias al uso de avanzadas tecnologías digitales y de audio.