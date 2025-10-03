El Dique Ameghino se encuentra a solo 15 metros de su nivel más bajo registrado

El Dique Florentino Ameghino, principal regulador del caudal del río Chubut, registra hoy un nivel de 147 metros. Se trata de una marca que lo ubica a solo 15 metros del registro histórico más bajo, alcanzado en la cota 127.

El dato fue confirmado por el presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra, quien advirtió que la provincia enfrenta un escenario “crítico” por la escasez de lluvias y nieve.

La situación se hizo visible en las últimas semanas a partir de imágenes difundidas por vecinos de Gaiman, que mostraban sectores del río que podían cruzarse a pie. El bajo caudal es perceptible desde el dique hasta la costa atlántica, afectando tanto a productores como a clubes náuticos de la región.

Parra explicó que este año se registró una merma significativa en las precipitaciones cordilleranas y, sobre todo, en la cantidad de nieve acumulada. Esa falta de reservas naturales impacta directamente en el caudal del río Chubut y en la capacidad del embalse para regular el recurso. “Estamos ante un año crítico de precipitaciones y de ausencia de nieve”, señaló, en comunicación con Canal 12.

El IPA trabaja junto con la Hidroeléctrica Ameghino para garantizar la distribución del agua, con prioridad en el consumo humano y el sistema de riego. En paralelo, se busca sostener lo que se conoce como “caudal ecológico”, establecido en mil metros cúbicos por segundo, necesario para mantener las condiciones mínimas del ecosistema.

El sistema de potabilización de las cooperativas de la región consume de manera constante alrededor de dos metros cúbicos por segundo del caudal total. Esa demanda, sumada a la escasez de precipitaciones, representa un desafío adicional para las autoridades, que deben administrar cuidadosamente la liberación de agua del embalse.

Parra advirtió que los próximos meses serán los de mayor riesgo. El período que va del 15 de diciembre al 15 de febrero concentra la mayor demanda de agua en la provincia, tanto para consumo domiciliario como para riego agrícola. “El consumo más importante lo tenemos en ese trimestre”, puntualizó el funcionario.

Ante ese panorama, el Gobierno provincial y el IPA prevén lanzar en las próximas semanas una campaña de concientización para promover el uso racional del agua. Será una estrategia similar a la implementada en años anteriores, destinada a reforzar la necesidad de cuidar el recurso y evitar un escenario de tensión en el abastecimiento.