Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

Este lunes 1° de septiembre se conmemoran 86 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana que, tras seis años de horror, culminó en 1945 con la victoria de los países aliados.

Ocho décadas después, la figura de Iósif Stalin, el líder de la Unión Soviética, sigue siendo un pilar fundamental para entender el desenlace de la guerra y la configuración del mundo posterior.

El 7 de febrero de 1953, el embajador argentino Leopoldo Bravo fue el último embajador extranjero en entrevistarse con el líder soviético, quien se mostró interesado en la economía y con una mirada geopolítica aguda que se extendía hasta el Cono Sur.

Stalin, de 73 años, fallecería apenas un mes después, lo que convirtió a Bravo en el último diplomático extranjero en ser recibido por él. La escena, descrita con precisión por el embajador, era de una seguridad asfixiante y una austeridad deliberada, según describió Isidoro Gilbert en “El oro de Moscú”.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Bravo fue conducido por un coronel de la NKVD (precursora del KGB) a través de un corredor donde, cada diez metros, un guardia armado lo saludaba militarmente.

El protocolo era estricto y deshumanizante. Tras ese primer pasillo, aún debió cruzar tres salones más, siendo traspasado en cada uno a un oficial diferente que lo acompañaba hasta la siguiente puerta. Este ritual culminó cuando finalmente accedió a una estancia donde, de pie en el centro, lo esperaban Stalin y su vicecanciller, Andrei Vishinski.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

Contra todo pronóstico, la bienvenida fue cordial. Stalin, luciendo su clásica casaca militar gris, le extendió la mano sonriente. Bravo lo recordaría como un hombre de aspecto “descansado y con buen semblante”, cuya austeridad de vestimenta contrastaba marcadamente con los uniformes repletos de medallas de otros altos funcionarios soviéticos.

Una vez iniciada la reunión, el embajador argentino, astutamente, orientó la conversación hacia el campo económico, un área donde aún se buscaba concretar un esquema de comercio bilateral estable. Fue en este marco donde Stalin, mostrando un entusiasmo inusual, declaró: “En el espíritu de la URSS está el deseo de comerciar con los países amigos y que todas las mercaderías que Argentina necesitaba se le iban a vender sin problemas”.

Se reveló cómo fue la muerte de Maira Remolcoy tras el trágico accidente en Comodoro Rivadavia

Para respaldar su oferta, el líder soviético hizo una revelación significativa: “En la URSS se construyeron máquinas modernas para la extracción de petróleo”.

Esta afirmación no fue casual; era el preámbulo para abordar un tema que claramente estaba en su agenda. Stalin, el viejo zorro de la geopolítica, iba directo al corazón del interés nacional argentino de la época.

Fue entonces cuando se produjo el diálogo más revelador e intrigante de la audiencia que involucraría para siempre el nombre de Comodoro Rivadavia en la biografía no oficial del dictador soviético. Con la precisión de un estratega, Stalin afirmó: “Los argentinos tienen petróleo”.

Bravo, respondiendo con cautela diplomática, confirmó: “Efectivamente, pero no en cantidad suficiente”. La réplica de Stalin demostró que su interés iba más allá de lo superficial; indagó en el modelo de gestión: “¿Y la explotación la realiza el Estado con técnicos argentinos?”. La respuesta del embajador fue contundente: “Así es, hace casi 30 años”.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Esta confirmación de que Argentina controlaba soberanamente su recurso estratégico mediante YPF pareció energizar aún más a Stalin. Ratificó con creciente entusiasmo la importancia crucial del petróleo, su extracción, su transporte y las “grandes posibilidades” que veía para un entendimiento profundo entre la URSS y Argentina.

En un giro casi personal, el líder soviético trazó un paralelismo inesperado. Se refirió a sus orígenes en Georgia, una república del sur de la URSS con similitudes actitudinales con Argentina y, en especial, con la Patagonia. Era un intento de construir un puente cultural sobre la base de una geografía áspera y un carácter resistente. En realidad, el nombre original de Stalin era Iosif Vissarionovich Dzhugashvili.

Quedó detenido el conductor del auto en el que viajaban ocho personas y protagonizó una tragedia en Comodoro

La conversación trascendió el mero intercambio comercial. Stalin, en un tono de consejo entre iguales, expuso su visión geopolítica para la región. “Con todo el respeto que merece Argentina”, dijo, “creo que es —relativamente— poco lo que puede hacer un país aislado contra los intereses foráneos”.

Acto seguido, lanzó su propuesta: “Cada día veo más claro que el único camino que le queda a América Latina es unirse en una federación para resistir con más probabilidades de éxito los embates de las potencias capitalistas”.

En su visión, solo una unión de ese tipo podría garantizar la verdadera independencia económica de cada nación para responder al deseo de los pueblos de “trabajo y que el país se construya cada día”.

Este diálogo, ocurrido en el clímax de la Guerra Fría, revela la mirada estratégica de Stalin. El mismo hombre que había sido clave para derrotar al nazismo y forjar la “cortina de hierro” veía en los recursos naturales de naciones como Argentina y, específicamente en su petróleo estatal, una pieza más en el gran tablero global de la geopolítica de la época.

PECOM comunicó el cambio de su líder en Upstream y asume un ex YPF en el manejo de sus áreas de Chubut

A 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la anécdota persiste como una curiosidad histórica fascinante.

Es el testimonio de un Stalin —inesperadamente— interesado en la Patagonia, un visionario de la integración latinoamericana por razones estratégicas y un testigo de que, ya en los años ’50, el petróleo de Comodoro Rivadavia era un símbolo de soberanía de América Latina.

Lo dijo alguien que —al margen de la condena por las terribles purgas en su propio país— entendía los resortes del poder mundial y provenía de un origen humilde de una república del sur del enorme Imperio ruso. Indemnizaciones petroleras en Comodoro: ¿dónde invierten y cómo impactan en la economía regional?

Este pensamiento reflejaba la concepción soviética de bloques, que poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial se consolidaron: el bloque oriental, liderado por la URSS, y el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos. Estos bloques definieron la Guerra Fría y la geopolítica mundial por décadas.

La posición de Stalin en la Segunda Guerra Mundial fue crucial. Tras la invasión alemana a la URSS en 1941, el Ejército Rojo soportó inmensos sufrimientos pero logró derrotar a las fuerzas nazis en batallas como la de Stalingrado, avanzando hacia Berlín y acortando los días del Tercer Reich.

Este liderazgo en la victoria aliada le permitió a Stalin y a la URSS convertirse en una superpotencia mundial, marcando el inicio de un sistema bipolar que moldeó la política internacional hasta la disolución soviética en 1991.

Cómo una chacra en Comodoro convirtió la sequía y el viento en aceite de oliva artesanal

Mientras se recuerda el inicio del conflicto bélico el 1 de septiembre de 1939, la figura de Stalin sigue siendo motivo de análisis por un triple rol que genera controversias hasta el día de hoy: impulsor de feroces “purgas” contra sus propios oficiales y amplios sectores sociales a quienes acusó de “enemigos del pueblo”; líder de la URSS que pagó el mayor costo en la Segunda Guerra Mundial; y arquitecto de un bloque comunista que dividió al mundo en dos, con secuelas que continúan hasta la actualidad con tensiones de distinto grado.