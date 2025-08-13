En apenas dos meses de la temporada 2025, más de 600 personas visitaron las termas de Copahue, duplicando la cifra del mismo período de 2024. El destino neuquino se consolida como una de las propuestas más originales del turismo de bienestar en Argentina, ofreciendo una experiencia que combina aguas termales medicinales, nieve y paisajes de montaña.

Según explicó Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas, “estamos viendo el resultado del enorme trabajo para concretar a Copahue como destino turístico invernal, algo que hace dos años era impensable”. El concepto, impulsado desde 2024, se conoce como Termas Nieve y ofrece la posibilidad de sumergirse en aguas cálidas mientras todo el entorno permanece cubierto por nieve, una propuesta que a nivel mundial solo se encuentra en lugares como Alaska, Japón o Islandia.

Termalismo nocturno y postales únicas

La propuesta estrella de esta temporada es Termas bajo las Estrellas, que permite disfrutar de baños nocturnos bajo cielos despejados, muchas veces iluminados por la luna y las estrellas patagónicas. Además, la Laguna del Chancho, con sus fangos azufrados y aguas cálidas rodeadas de nieve, es uno de los puntos más fotografiados del complejo.

La oferta incluye masajes locales y totales, mascarillas faciales con algas y paquetes especiales para familias. Los precios se mantienen accesibles: un baño en aguas sulfurosas o ferruginosas cuesta $ 50.000, mientras que un masaje total tiene un valor de $ 70.000. También hay promociones y un 50 % de descuento para residentes neuquinos.

Quienes quieran vivir la experiencia pueden consultar tarifas, servicios y promociones en la web oficial (www.termas.neuquen.gov.ar), en redes sociales o vía WhatsApp al 299-6013027.