El desgarrador testimonio de un brigadista y su pareja que perdieron todo: "No pude salvar la casa de mis padres"

El 30 de enero de 2025, una serie de incendios forestales azotaron la zona de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, Argentina. Con más de 3.500 hectáreas consumidas por las llamas, la tragedia dejó a miles de vecinos desbordados por el dolor, el miedo y la incertidumbre. Una de las parejas que se vio directamente afectada por el desastre fue Gabriela Tillería y José Eduardo Muñoz, quienes, entre lágrimas, contaron a ADNSUR su desgarrador testimonio sobre cómo vivieron el desastre natural.

Gabriela, en medio del dolor, relató que la mañana del martes, a las 8 de la mañana, todo cambió para siempre. Las palabras se le quiebran mientras intenta recordar la escena. "Es tan difícil, tan triste", dice con voz quebrada, mientras la angustia la invade al pensar en la magnitud de la pérdida. La pareja se vio obligada a abandonar su hogar sin poder llevar nada consigo.

Por su parte, su pareja José Eduardo Muñoz, brigadista de la zona, relató cómo llegó a la casa de su papá cuando las llamas ya estaban tomando el control. "Yo llegué justo cuando se estaba prendiendo, y no pude hacer nada. Eché agua, pero no pude apagarlo", confiesa con la voz entrecortada. En sus palabras se percibe la impotencia de no haber podido salvar lo que tanto amaba: su hogar y todo lo que con él representaba. "El fuego fue más rápido que nosotros", dice con tristeza.

El impacto emocional de esta tragedia no solo afectó a Gabriela y José Eduardo, sino a toda su familia. "Mi mamá está internada porque le dio un ACV. Mi papá también está mal, no puede ver. Están muy golpeados, muy mal", señala José Eduardo, con un nudo en la garganta. A pesar de su propio sufrimiento, no deja de resaltar el apoyo de la comunidad. "La gente ha sido muy solidaria, muy generosa. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que hemos recibido", añade, mientras sus lágrimas caen por el rostro.

Los incendios, que fueron intencionales, se extendieron rápidamente y arrasaron con todo a su paso. La situación fue tan grave que miles de personas se vieron obligadas a autoevacuarse, dejando atrás sus hogares, pertenencias y recuerdos. A pesar del caos, la solidaridad de la comunidad de El Bolsón fue un faro de esperanza en medio de la tragedia. "Yo trabajo en El Bolsón como brigadista y estuve ayudando a salvar casas. Cuando llegué a la mía, ya no había nada que hacer", dijo José Eduardo. La angustia por no haber podido proteger su hogar se mezcla con el sentimiento de solidaridad que ha prevalecido entre los vecinos, quienes han luchado codo a codo para contener el avance del fuego.

A 11 días de iniciadas las llamas, El Bolsón sigue luchando por recuperar la calma. Aunque el fuego ha sido contenido en algunas zonas, los daños son irreparables. Más de 3.500 hectáreas fueron consumidas por las llamas, y muchas familias, como la de Gabriela y José Eduardo, se enfrentan a la dolorosa tarea de reconstruir sus vidas desde cero. "Lo que más duele es no saber qué pasará. Todo lo que construimos, todo lo que teníamos, ya no está", dice Gabriela, mientras una lágrima recorre su rostro.

En medio de tanta tristeza y desolación, la historia de Gabriela y José Eduardo se convierte en un reflejo del sufrimiento de muchos. La catástrofe ha dejado un saldo de miles de hectáreas quemadas, más de 170 viviendas destruidas, animales muertos y, lamentablemente, una víctima fatal. Sin embargo, en las palabras de los vecinos, se puede ver una luz de esperanza, de resistencia. "Nos quedamos con lo puesto, pero no nos han dejado solos. La gente nos ha tendido la mano", dice José Eduardo, con un atisbo de gratitud en su voz.

La tragedia de El Bolsón, aunque aún reciente, está siendo vivida con una mezcla de dolor, incertidumbre y esperanza. Y, mientras las cenizas siguen en el aire, hay algo claro: la lucha por la reconstrucción está comenzando. Y no están solos.