El desgarrador relato de las enfermeras de Bahía Blanca que salvaron a bebés de las inundaciones

El devastador temporal que azotó a Bahía Blanca dejó imágenes desoladoras y un saldo de destrucción que afectó a miles de vecinos. Sin embargo, entre tanto dolor, también surgieron historias de solidaridad y valentía que conmueven y destacan lo mejor de las personas en situaciones extremas.

Tal es el caso de las enfermeras del Hospital Penna, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a un grupo de bebés recién nacidos en medio de una feroz tormenta que inundó por completo la sala de neonatología.

Sonia Scardapane y Luciana Marrero son dos de las integrantes del equipo de enfermería que enfrentó esta dramática situación. Ambas relataron cómo, en cuestión de minutos, tuvieron que actuar con rapidez para rescatar a los pequeños pacientes mientras el agua avanzaba sin tregua. “Fue una situación muy difícil que nos encontró sin saber qué hacer. Fue todo muy rápido, nunca nos imaginamos que nos iba a pasar algo así. Y en ese momento lo primero que pensamos todas es en los bebés”, contó Scardapane en díalogo con TN.

La sala de neonatología estaba llena: había bebés en cunas, otros en incubadoras y algunos conectados a oxígeno. Ante la emergencia, el equipo se organizó rápidamente para evacuar a los recién nacidos. “Todas salimos a buscarlos a ellos, a tratar de sacarlos de ahí”, explicó Sonia. Para lograrlo, se dividieron en tres grupos: uno se dirigió al sector donde estaban las madres internadas, quienes colaboraron llevando a sus bebés; los otros dos grupos se encargaron del resto de los pequeños.

Luciana Marrero destacó el trabajo conjunto y la entrega emocional con la que enfrentaron la crisis: “Nos pusimos en el lugar de esa mamá que no pudo llegar hasta la neo. Si no nos saliera del corazón no podríamos hacerlo; la prioridad siempre son los bebés”. La enfermera también confesó que durante esas horas no sabía cómo estaba su propia familia ni la del resto del equipo: “Yo no sabía cómo estaba mi familia, como el resto de los que estábamos ahí”.

El esfuerzo fue titánico. Trabajaron durante 18 horas consecutivas para garantizar la seguridad de todos los recién nacidos. “Pudimos ser trasladadas con los bebés, que llegaron sanos y salvos”, celebró Marrero.

El temporal no solo afectó al hospital sino también las vidas personales de estas heroínas. Luciana vive cerca del canal Maldonado, una zona severamente inundada, y su casa quedó bajo 1,30 metros de agua. “Estoy en un colchoncito, no me quedó nada”, lamentó.

Por su parte, Sonia vive en Punta Alta y aún no pudo regresar al hospital desde el día del rescate. El panorama allí es desolador: “La sala de neonatología está totalmente destruida; el agua bajó y ahora queda limpiar, acomodar y ver qué se puede salvar. El agua no nos dio tiempo a rescatar absolutamente nada”. Este hospital presta servicios esenciales no solo a Bahía Blanca sino también a otras localidades como Carmen de Patagones y Tres Arroyos.

Ambas enfermeras coincidieron en la necesidad de ayuda para reconstruir el hospital y devolverle su capacidad operativa: “Bahía necesita de la población y de que puedan brindar ayuda. Nuestro sueño es volver a nuestra neo en pie”, expresaron emocionadas.