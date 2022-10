Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero, dedicó un posteo a su hija desde sus redes. En el mismo, escribió unas profundas palabras sobre aquellas épocas en que disfrutaba estar junto a su niña, quien hace más de 15 meses ya no está en su hogar.

“Si la mayoría supiera que felices éramos, que compartíamos muchas cosas juntas, que me encantaba verte poner coqueta, con tu boca pintada de mi pintalabios que me sacabas a escondidas y negabas haberlo usado; verte cambiar de ropa a cada rato, porque no te convencía lo que llevabas puesto, y así usabas tanta ropa que después yo solía lavar, solía ver en el tender tus remeritas rosas, tus calcitas con dibujitos...", inició.

“A veces solías andar muy de verano, pero con unas botas en los pies, tu pelo suelto, despeinado, pero a vos te encantaba. Odiabas que te peinara, eras feliz y te veías mil veces al espejo, viéndote hermosa, sonriendo. Hacías muecas, posabas, te observabas vos mismas tantas veces al espejo, (ya no hay quien se mire de la misma forma, no hay gracia en casa). Lo que daría por ver esa sonrisa brillante una vez más, y no solo en mis sueños, quisiera contemplarla por horas”, añadió en relación a su ausencia.

No habrá dólar lanero, pero Massa prometió reintegros a productores de Chubut

A su vez, agregó que “Hoy no sé si en tu rostro se dibuja la misma sonrisa, esa que nos caracterizaba a ambas, por ser similares al sonreír; tan radiante eran nuestras sonrisas en las fotos… Hoy sonreír enfrente a la cámara es imposible, no es la misma sonrisa”

“¿Cómo sonreír igual? Si no estás, no se puede. Apenas se forma una mueca poco notable, sin sentido, sin brillo. Atesoro tanto nuestras fotos. Es una conexión a esos momentos de felicidad en mí vida que hoy ya no tengo. Donde sea que estés, siempre ruego que estés bien, que nos recuerdes siempre, aunque duela, pero no nos olvides. Yo te espero, aunque pase el tiempo, acá te espero”, expresó en la publicación.

Tiene 82 años y aprendió programación online: "la única forma de salir adelante es el conocimiento"

"Dios algún día hará su milagro para encontrarte. Mientras tanto, caminaremos separadas: yo buscando la manera de que me escuchen, de que te encuentren, rezando y pendiendo por tu salud, por tu bienestar y un milagro. Te amo a la distancia mí pequeña niña”, cerró Yamila.