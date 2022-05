Una semana después de que Chano Charpentier fuera internado en una clínica psiquiátrica, este lunes su mamá Marina Charpentier, estuvo presente en una jornada de reflexión en el salón Auditorio del edificio anexo del Senado de la Nación.

Allí realizó un fuerte reclamo a los legisladores a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones. Marina, que es licenciada en trabajo social y especialista en adicciones, aclaró que se encontraba allí como representante de cientos de mamás que le imploran que hable por ellas.

“Mi hijo tiene 40 años y hace 20 que sabemos que es adicto y damos esta batalla. Hace 20 años que yo no tengo un sábado en paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo”, contó.

A lo largo de su discurso, Marina pidió cambios en la ley: “Yo vengo acá para preguntarles a ustedes: cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos no me ayudó. Tengo posibilidades económicas y pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas que valen más de lo que gana un diputado o un senador, pero tantas madres no pueden hacer eso”.

Luego, describió el estado en el que se encuentra el exlíder de Tan Biónica y cuáles son sus preocupaciones en este momento: “Yo estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado. Todo el mundo me dice ‘tené cuidado porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, tu hijo se va’. ¿Entonces a quién está defendiendo esa ley que deja que mi hijo se vaya porque tiene un discurso medianamente coherente ese minuto que va el defensor”.

Y agregó: “Quién defiende a mi familia, quién defiende a mi hijo, que está con una gran depresión. (…) Una ley no puede decidir si una internación debe durar 30 o 60 días”. Y agregó: "Necesito que lo ayuden. No quiero estar en el velorio de mi hijo", señaló entre lágrimas.

La jornada de debate de la que participaron especialistas y legisladores fue organizada por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Fiad, y la diputada Marcela Campagnoli.