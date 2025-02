La madrugada del 1 de enero de 2025 marcó un trágico comienzo para el año en Comodoro Rivadavia.

En el barrio Laprida, específicamente en la zona conocida como "60 Viviendas", Maximiliano Andrés Cifuentes, un joven de apenas 21 años, murió tras ser apuñalado durante una pelea callejera. Este incidente no solo conmocionó a la comunidad sino que también dejó una profunda huella en su familia y seres queridos.

Maximiliano se encontraba con un amigo cerca de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, cuando se produjo un altercado con una mujer. Poco después llegó Alejandro Romero, quien tras una discusión atacó a la víctima con un cuchillo y le dio tres puñaladas que resultaron mortales.

La gravedad del ataque fue tal que Cifuentes falleció mientras era trasladado al Hospital Regional por sus amigos. Menos de veinticuatro horas después del crimen, la Policía detuvo a Romero, identificado como el presunto autor del homicidio. La investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones (DPI) incluyó allanamientos en dos domicilios cercanos al lugar del crimen.

La familia se mostró muy activa buscando justicia por su muerte. Sin embargo, lo más impactante es el desgarrador mensaje publicado por Nicole —novia y madre de su hija— recordando los momentos felices compartidos con él:

“Gracias por los besos en la frente, los abrazos con fuerza... siempre decías ‘buenas noches gorda te amo’... Siempre hablo sobre cómo asumiste esa enorme carga siendo papá primerizo... Todavía sigo sin poder creer que nuestra hija va a crecer sin tu enorme amor”, indicó.

Este posteo refleja profundamente cómo su ausencia afectó tanto personal como emocionalmente a su pareja.

"Gracias por dejarme vivirlo a tu lado y por hacer que fuera increíble.Siempre cuento sobre cómo fue difícil para mí recuperarme después de haber traído al mundo a nuestro bebé... Y cómo tú asumiste esa carga sabiendo que eras papá primerizo; lavabas planchabas dabas mamaderas cambiabas pañales llevabas todo para nuestra nena...

Entrabas solo al pediatra amanecías caminando tratando de hacerla dormir donde sea que estuviéramos decías “gorda yo cuido vos come tranquila”...Hablo siempre sobre aquella primera noche cuando pasamos juntos; nació Emilia a las 00:03 eran las 4 am y seguías llorando emocionado…

Tantos recuerdos ahora me llenan solo de nostalgia... No hay vida capaz de acostumbrarse a tu ausencia.Todavía sigo sin poder creer que Emilia va crecer sin tu amor inmenso; siempre decías “mi hija tendrá los mejores disfraces mi papá hará maquetas para el colegio...

Conociendo cuánto te emocionaba ser papá no había vida suficiente para amarla todo lo necesario...

Pienso mucho sobre dejar descansar pero llega la noche contándote qué hicimos durante el día; Emi ya casi gatea dice agua todo tiempo aunque no quiera tomar agua ya le salieron dos dientes come mucho todo tiempo ojalá estés viendo esto ojalá me acompañes estos días difíciles.