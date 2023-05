Pasaron 1.227 días desde aquella madrugada en la que a Fernando Báez Sosa lo mataron a golpes afuera de un boliche en Villa Gesell, y tan solo 112 días desde que condenaron a los rugbiers que lo asesinaron.

Graciela Sosa, madre del joven, compartió una publicación en el que el dolor aún se hace presente, a pesar del tiempo transcurrido y la condena a los responsables.

"Cuánta tristeza tengo en mi corazón. Es muy difícil estar sin tu compañía. Te extraño tanto, mi amor, que no sé qué hacer con esta vida sin sentido", escribió junto a una foto de Fernando.

“Muchas veces miro sus videos para escuchar su voz, y mis lágrimas caen lentamente mientras me pregunto por qué nos sucedió esto”, agregó Graciela.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia la familia. Una joven escribió: "Fuerzas, Graciela. Él siempre los acompañará, deben ser fuertes. Siempre recuerdo su caso y, tristemente, estuve allí esa madrugada. Si a mí me duele y ni siquiera llegué a conocerlo, no me puedo imaginar lo que ustedes sienten. ¡Él siempre estará presente!".

Otra mujer dejó el siguiente mensaje: "Graciela, manténganse firmes en la fe. Fernando fue un ser de luz y los que creemos en la resurrección de Cristo sabemos que nos volveremos a encontrar con él. Que Dios les dé fuerzas hasta el final".

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi que fueron condenados a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves".

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi deben cumplir una pena de 15 años por ser considerados partícipes secundarios del hecho.

Próximamente la Justicia deberá resolver donde deberán seguir cumpliendo sus condenas tras finalizar el plazo para que estén en el Servicio Penitenciario Bonaerense.