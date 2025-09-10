El desgarrador mensaje de la hermana de la joven que murió en la avenida Hipólito Yrigoyen: “Un dolor que nunca sana...”

El 25 de agosto quedó marcado en la memoria de una familia de Comodoro Rivadavia. Esa noche, Maira Remolcoy perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la avenida Hipólito Yrigoyen, a metros del paseo costero. Viajaba como acompañante en un auto que terminó impactando de manera fatal.

El conductor del vehículo, un bombero de la ciudad, manejaba bajo los efectos del alcohol y con más pasajeros de los permitidos. Esa combinación fue determinante en la tragedia. La Justicia caratuló la causa como homicidio culposo agravado, al comprobar que la imprudencia y la negligencia estaban presentes en el hecho.

Sin embargo, para los allegados de la joven, ninguna definición judicial alcanza para explicar el vacío que dejó su ausencia. Su hermana, María Laura Remolcoy, lanzó en redes sociales un extenso mensaje cargado de dolor, en el que relató cómo atraviesan la pérdida y cuestionó la responsabilidad del conductor.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Hoy me siento a escribirte con el dolor más grande que he sentido en mi vida. No hay palabras que puedan explicar lo que se siente perderte así, de manera injusta, absurda, evitable”, escribió.

En otro tramo, apuntó directamente contra el bombero que estaba al volante: “Ese uniforme que debería significar protección, seguridad y cuidado, esa noche quedó vacío de sentido. Conducir así no es un error inocente, es negligencia grave”.

María Laura reconoció que su hermana cometió un error al subirse a un vehículo en esas condiciones, pero insistió en que la mayor responsabilidad recaía en quien conducía. “Él sabía que llevaba vidas en sus manos y aun así eligió manejar borracho, con exceso de pasajeros y sin considerar las consecuencias”, señaló.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

El dolor también se refleja en lo cotidiano. Según la carta, los sobrinos de Maira aún preguntan por ella y sienten su ausencia como un vacío irreparable. “Mis hijos te extrañan todos los días. Te buscan, te nombran, sienten tu ausencia como un vacío enorme”, escribió la hermana.

El recuerdo de la madre fallecida de ambas y el impacto que la tragedia tuvo en la pequeña hija de Maira fueron parte del relato más desgarrador. “No quiero ni imaginar lo que debe sentir tu Wendy, cómo debe necesitar a su mamá, siendo tan pegada a ella, tan cómplices las dos. Cómo debe extrañar a su mamá, cómo debe sentir que le falta una parte de su vida”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Más allá de la descripción del dolor familiar, María Laura también criticó las sanciones previstas para este tipo de delitos. La causa, al estar bajo la figura de homicidio culposo agravado, contempla inhabilitación para conducir y restricciones profesionales, pero para la familia esas medidas no se comparan con la magnitud de la pérdida.

“Ninguna carátula, ninguna palabra legal, puede devolver lo que se perdió. No hay justicia suficiente para esto”, escribió en uno de los pasajes finales, dejando en claro que el vacío que dejó la muerte de Mayra no será reparado por ninguna sentencia. De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

El caso sigue su curso judicial, mientras la familia sostiene el recuerdo de la joven y reclama que lo sucedido no quede impune ni en el olvido. “Te extraño infinitamente. Te amo siempre”, concluyó la hermana en un mensaje que resume el dolor que hoy atraviesa a toda una familia.